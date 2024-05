Torcida invade campo antes do fim, mas se frustra com empate de rival; veja

Os torcedores do Roda JC, da segunda divisão holandesa, experimentaram uma intensa montanha-russa emocional durante o confronto contra o SC Cambuur, quando a perspectiva de acesso à Eredivisie, equivalente à primeira divisão, parecia finalmente alcançada.

O que aconteceu

Após uma vitória por 2 a 0 sobre o SC Cambuur, por breves momentos, o Roda JC se viu à beira da promoção antecipada à primeira divisão, quando os torcedores invadiram o gramado do Estádio Parkstad Limburg para celebrar.

No entanto, a alegria foi interrompida quando o Groningen, concorrente direto pela promoção, conseguiu o empate nos acréscimos diante do Telstar, transformando o clima no Estádio Parkstad Limburg em uma decepção.

A reviravolta aconteceu ainda mais abruptamente quando o locutor do estádio anunciou equivocadamente que o Telstar teria feito mais um gol e derrotado o Groningen, levando os torcedores do Roda JC a recomeçarem as comemorações. Infelizmente, essa felicidade foi de curta duração, pois logo se descobriu que era um engano.

Consequentemente, após breves momentos de euforia coletiva, os sócios do clube e os torcedores foram informados de que a promoção ainda não tinha sido alcançada, encerrando as celebrações prematuras que logo se tornaram virais nas redes sociais. Assista:

Es el fail del fin de semana.



Los aficionados del Roda JC invadieron el campo para celebrar el ascenso a la Eredivisie. Los jugadores se unieron a la fiesta. El FC Groningen anotó el empate en el 95 impidiendo el ascenso de Roda.pic.twitter.com/9dIA9nSaKg -- GRADA B pro (@GradaBpro) May 4, 2024

Decisão fica para a última rodada

A decisão sobre a promoção será decidida no dia 10, na última rodada, em um confronto direto entre as equipes. Enquanto isso, o único time que garantiu sua subida à Eredivisie foi o Willem II, que acumulou 76 pontos, quatro a mais do que o Groningen (72).