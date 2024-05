Real Madrid vence Cádiz e 'seca' o Barça por título antecipado do Espanhol

O Real Madrid venceu o Cádiz por 3 a 0 no Santiago Bernabéu, e agora torce contra uma vitória do Barcelona — que enfrenta o Girona, às 13h30 (de Brasília) — para confirmar seu título do Campeonato Espanhol ainda hoje, com quatro rodadas a serem disputadas.

Os gols da partida foram marcados por Brahim Díaz (um golaço), Jude Bellingham e Joselu. Todos eles marcados na etapa final.

Com a vitória, o Real Madrid chegou a 87 pontos na liderança — enquanto o Barcelona tem 73 na segunda posição. Um empate do Barça diante o Girona já garante o 36º título da La Liga ao Real.

O Cádiz segue com 26 pontos na 18ª colocação, a primeira dentro da zona de rebaixamento.

Carlo Ancelotti poupou diversos titulares na partida de olho no confronto decisivo contra o Bayern de Munique, na quarta-feira (8), às 16h, pela semifinal da Liga dos Campeões. A equipe que entrou em campo foi: Courtois (estreando na temporada após duas lesões sérias); Carvajal, Éder Militão, Nacho e Fran Garcia; Camavinga, Modric e Dani Ceballos; Guler, Brahim Diaz e Joselu.

O jogo de ida foi na Allianz Arena, na Alemanha, e acabou empatado em 2 a 2. Um novo empate leva a decisão para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Mesmo com reservas, Real pressiona o Cádiz

A primeira etapa foi marcada por uma postura defensiva do Cádiz, que teve posse de bola inferior a 30%. A equipe criou a primeira chance de gol em um chute de longe de Éder Militão, que foi defendido por Ledesma. Em seguida, o Real Madrid teve uma chance clara somente em finalização de dentro da área de Dani Ceballos, que foi defendida pelo goleiro.

O time visitante explorou os contra-ataques, mas não teve sucesso na definição das jogadas. A melhor chance do Cádiz foi uma arrancada de Sobrino, que foi travado por Nacho no momento exato.

Faltaram alternativas para o Real Madrid conseguir superar a linha de cinco defensores do Cádiz. A equipe trocou muitos passes, mas não conseguiu criar nenhuma chance muito clara de gol.

Quem não faz... leva

O Real começou o 2º tempo com a mesma atitude: pressionar o Cádiz. Com muitos homens no ataque, a equipe levou um contra-ataque logo aos quatro minutos e Chris Ramos ficou cara a cara com Courtois, mas chutou em cima do goleiro belga. Dois minutos depois, Brahim Díaz deu um drible desconcertante no zagueiro Chust, trouxe para a perna direita e bateu colocado no ângulo. Um golaço.

Ancelotti decidiu colocar os titulares no 2º tempo e a superioridade foi ainda maior. Bellingham entrou aos 19 minutos e precisou de apenas quatro para balançar as redes. A jogada começou com um desarme do camisa 5. Ele passou para Modric, que enfiou para Brahim Díaz e o meia só rolou para o inglês empurrar para o fundo das redes.

Bellingham chegou a 22 gols na temporada e se tornou o primeiro jogador não atacante a marcar essa quantidade de gols em sua primeira temporada no novo clube. O meio-campista chegou a 18 gols e disputa a artilharia com Artem Docbyk, do Girona, com 19, e Alexander Sorloth, do Villareal, com 17.

Já nos acréscimos da partida, com o Cádiz todo no ataque, Vini Jr puxou contra-ataque e lançou Nacho Fernández. O defensor rolou para Joselu, que com o gol aberto fez o terceiro. O atacante teve várias chances durante o jogo e desperdiçou todas elas, mas ganhou um presente no último lance.