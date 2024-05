Arsenal vence Bournemouth e se mantém na liderança do Inglês

Na manhã deste sábado, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebeu o Bournemouth no Emirates Stadium e venceu por 3 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Bukayo Saka, Trossard e Rice.

Com o resultado positivo, os Gunners chegaram aos 83 pontos e seguiram na liderança. No entanto, o vice-líder Manchester City, atualmente com 79 pontos, possui dois jogos a menos. Assim, mesmo com a vitória, o time comandado por Arteta ainda poderá ser ultrapassado ao longo do campeonato. A equipe de Guardiola também joga neste sábado, contra o Wolverhampton, às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. Por outro lado, o Bournemouth ficou estacionado em décimo, com os mesmos 48 somados.

Por fim, o Arsenal retorna aos gramados no próximo domingo (12), contra o Manchester United, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford. Já o Bournemouth joga com o Brentford no sábado, pela mesma rodada. A bola rola às 11h (de Brasília), no Vitality Stadium.

Os gols

Saka foi o primeiro a balançar as redes. Já aos 45 minutos do primeiro tempo, Havertz sofreu pênalti após Mark Travers sair nos pés do jogador. Assim, o atleta deixou a cobrança para o companheiro inglês, que deslocou muito bem o goleiro.

Já aos 25 do segundo tempo, Trossard recebeu de Rice dentro da área e, de perna direita, bateu no canto esquerdo de Travers.

Por fim, já nos acréscimos, Rice recebeu um passe de Gabriel Jesus após bonita jogada do brasileiro, e mandou cruzado, no canto direito do goleiro.