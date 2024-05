Veiga relembra "jogo difícil" do Palmeiras contra o Botafogo-SP e projeta reencontro pela Copa do Brasil

No meio de jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa virar a chave para a disputa da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, o time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Botafogo-SP, no Allianz Parque, em duelo de ida da terceira fase da competição. O meio-campista Raphael Veiga relembrou o embate com o time de Ribeirão Preto, no Estadual, e projetou o reencontro.

"Os jogos da Copa do Brasil sempre são chatos, difíceis, e se não cuidarmos pode acontecer o que aconteceu em outros anos. Lógico que a gente não vai deixar que isso aconteça, mas hoje não tem mais equipe boba no futebol, todo mundo compete, todo mundo sabe jogar. No Paulista, ganhamos por 1 a 0 do Botafogo, e isso mostra o quão difícil foi o jogo. Acho que nessa sequência grande de jogos, o Abel vai fazer o melhor para quem jogar, vai escolher os 11 melhores jogadores para ajudar o time e jogar para ganhar", disse Veiga.

As equipes se enfrentaram em março, em duelo que fechou a fase de grupos da competição. Naquela ocasião, Rony marcou o gol do triunfo palmeirense, na Arena Barueri.

O melhor desempenho do Palmeiras em uma Copa do Brasil nos últimos cinco anos foi em 2020, quando levantou a taça. Já em 2021, a equipe foi surpreendida pelo CRB e acabou eliminada na terceira fase. No jogo de ida, o Verdão venceu por 1 a 0, sofreu a derrota pelo mesmo placar na volta e acabou caindo nos pênaltis.

Já em 2022, o Verdão chegou até as oitavas de final e foi eliminado pelo São Paulo. Nessa oportunidade, o Alviverde perdeu o primeiro jogo, venceu na volta empatando no agregado, mas levou a pior nos pênaltis. Por fim, no último ano, os comandados de Abel Ferreira caíram na semifinal, também para o rival tricolor, perdendo ambos o jogos.

Sendo assim, o Alviverde busca melhorar seu desempenho na competição. Para esse compromisso, Raphael Veiga estará à disposição de Abel Ferreira para ajudar a equipe na partida que acontece às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira.