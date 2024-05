Joia da base supera série de lesões e busca redenção no Santos de Carille

O meia Sandry está de volta ao grupo principal do Santos e passará por novas avaliações do técnico Fábio Carille.

O que aconteceu

Após superar uma sequência de lesões, entre elas duas rupturas no ligamento cruzado anterior do joelho, ele foi reintegrado. O Menino da Vila voltou ao grupo no início da semana e pode ganhar novas chances.

Carille vai observar o retorno do meia e está disposto a dar minutagem ao longo dos jogos. O técnico já conhece o futebol de Sandry e viu de perto o potencial do jogador em sua passagem anterior no clube.

O último jogo de Sandry pelo Peixe foi um clássico contra o São Paulo, com Paulo Turra no comando. Desde então, foram oito meses parado por uma séria lesão durante treino no CT Rei Pelé. Ele teve uma entorse no joelho esquerdo durante a atividade e, após passar por exame de imagem, se confirmou a segunda lesão de LCA (ligamento cruzado anterior).

Devido ao tempo longe dos gramados, Sandry terá que retomar aos poucos para adquirir ritmo de jogo e recuperar o condicionamento físico. O Peixe ainda tem poucas opções para o setor e o clube vê com bons olhos dar nova oportunidade.

Ter Carille no comando é algo que anima a diretoria pela recuperação de Sandry. A gestão de grupo do treinador é vista com muito bons olhos e a facilidade do treinador em desenvolver jovens também é motivo de otimismo.

O histórico de problemas do jogador, no entanto, preocupa. De 2021 para cá, Sandry rompeu o ligamento cruzado do joelho direito, teve dois afastamentos por Covid-19, tratou de uma entorse no tornozelo, sofreu uma fratura no osso da face e teve seguidos problemas musculares, além de mais um rompimento no joelho, desta vez no esquerdo.