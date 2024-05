Cadê o Miguelito? Carille observa joia, que vive ansiedade de subir no Santos

O futuro de Miguelito ainda segue indefinido no Santos. Tratado como uma das maiores promessas do clube, o meia boliviano ainda não conseguiu se firmar e oscila entre o sub-20 e profissional.

Atualmente, o jogador de 20 anos faz parte das categorias de base e é um dos principais nomes do time do técnico Orlando Ribeiro. Na temporada, ele soma oito gols em 12 partidas.

Nesta terça-feira, Miguelito marcou na vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Assim, ele chegou a quatro bolas na rede no torneio e se isolou na artilharia.

O tento foi visto de perto pelo técnico Fábio Carille, que ainda não deu chances para o meia desde que chegou ao Santos. O boliviano até chegou a treinar entre os profissionais, mas foi "devolvido" para a base.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o comandante falou sobre a situação de Miguelito e afirmou que o observa de perto para poder puxa-lo em breve.

"Ele está inscrito na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da Copa São Paulo, os jogadores subiram com um desequilíbrio muscular muito grande e ficaram fazendo um trabalho à parte. O Souza, por exemplo, eu já levei para o banco e quero que ele tenha mais minutagem para que eu possa puxar a qualquer momento. O Miguelito é um desses casos", disse.

Treinador do sub-20, Orlando Ribeiro também falou com a reportagem sobre o trabalho feito com a joia.

"Ele está sendo observado. Entendemos que ele está em uma transição. Acredito que tudo tem a sua hora. O Carille vê quase todos os nossos treinos e sempre conversa com nós, pedindo alguns meninos para treinar. O profissional estando integrado, como está, fica mais fácil. Ele está sendo observado", comentou.

Orlando Ribeiro foi o primeiro a dar uma chance para Miguelito no profissional do Peixe, em outubro de 2022. Desde então, o garoto entrou em apenas mais oito compromissos pela equipe principal, sendo apenas uma como titular.

O que pensa Miguelito?

Em entrevista à Gazeta Esportiva, Miguelito comentou sobre a sua expectativa de subir para o profissional de novo. Ele não escondeu a sua ansiedade, mas disse estar focado na base.

"Eu estou ansioso, não tem como não estar. Eu sempre mantenho o foco, a cabeça boa. Tudo tem o seu tempo. Vou seguir trabalhando, com foco total no sub-20, ajudando com gols e assistências. Se Deus quiser vai dar tudo certo", disse.

"É manter o foco e a parte física, que no profissional é mais exigente. Estou trabalhando nisso, estou muito focado e vou seguir trabalhando que as coisas vão dar certo", ampliou.

As aparições de Carille nos jogos da base, aliás, dá um gás maior ao meia. "O Carille está sempre nos apoiando, é um incentivo para dar o nosso melhor", revelou.

Apesar de ainda não ter despontado no profissional, Miguelito já recebe muito carinho por parte da torcida. Quando atua na Vila Belmiro, o boliviano tem seu nome gritado e recebe diversos pedidos de fotos dos fãs, especialmente os mais jovens.

"Fico muito feliz com isso, fico orgulhosos de mim, mostra que eu estou fazendo bem o meu trabalho dentro de campo. Sempre dou aquela atenção para os moleques. Vários são meus amigos. Fico muito feliz com o apoio dos torcedores", finalizou.