Borussia Dortmund x PSG: onde assistir ao jogo pela Liga dos Campeões

Borussia Dortmund e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 16h, no Signal Iduna Park, em Dortmund, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

A partida terá transmissão da TNT (TV fechada) e da Max (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Dortmund e PSG já cruzaram caminhos nesta Liga dos Campeões. As duas equipes integraram o Grupo F, considerado o "grupo da morte" desta edição. Os alemães avançaram na liderança, mas os franceses levaram a melhor nos confrontos diretos — vitória por 2 a 0 e empate por 1 a 1. No mata-mata, o time aurinegro passou por PSV e Atlético de Madri, enquanto os parisienses superaram Real Sociedad e Barcelona.

Recuperados de lesão, Sebastian Haller e Ian Maatsen voltaram a treinar com o elenco do Borussia. Donyell Malen, que fez apenas um jogo neste mês, também retomou a participação nas atividades, mas dificilmente participará de muitos minutos neste jogo.

Nuno Mendes virou dúvida de última hora no PSG. O lateral português não participou do último treino antes do confronto. Se não reunir condições de jogo, o português deve ser substituído pelo brasileiro Lucas Beraldo. As ausências confirmadas são Sergio Rico e Presnel Kimpembe, lesionados.

O jogo de volta será na próxima terça (7), no Parc des Princes. A outra vaga na decisão — marcada para 1º de junho, em Wembley — será definida entre Real Madrid e Bayern de Munique.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hümmels, Schlotterbeck e Maatsen; Can, Sabitzer e Brandt; Sancho, Füllkrug e Adeyemi. Técnico: Edin Terzic

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernández e Nuno Mendes (Beraldo); Vitinha, Zaïre-Emery e Fabián Ruiz; Dembélé, Mbappé e Barcola. Técnico: Luis Enrique

Borussia Dortmund x PSG

Competição: jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões

Data: 1º de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Transmissão: TNT (TV fechada) e Max (streaming)