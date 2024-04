Sampaio Corrêa x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Fluminense inicia a sua trajetória na Copa do Brasil de 2024 nesta quarta-feira, quando encara o Sampaio Corrêa a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Prime Video.

O Tricolor vem de uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, no qual aparece com apenas quatro pontos conquistados em 12 possíveis.

"Nós estamos necessitando progredir. Estamos jogando abaixo do que a gente pode e tendo resultados abaixo do que a gente deve. Temos que fazer um jogo melhor do que fizemos contra o Corinthians", disse o técnico Fernando Diniz.

O treinador só vai anunciar o time minutos antes do confronto, mas pode poupar alguns atletas de olho na sequência da temporada e pelo fato de o jogo da volta, no dia 22 de maio, ser no Maracanã.

Pelo lado do Sampaio Corrêa, existe o sentimento de que o time foi longe e já atingiu seus objetivos na Copa do Brasil, tanto que vai jogar fora do Maranhão. A equipe vem de maus resultados na Série C do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto conquistado em dois jogos. Pouco para um time que pretende brigar pelo acesso.

O técnico Thiago Gomes não anunciou a escalação que pretende mandar a campo neste jogo. O destaque do time continua sendo o veloz ponta Pimentinha, um dos jogadores mais identificados com os torcedores.

Na Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa eliminou dois adversários. Na primeira fase, segurou o empate por 1 a 1 com o Humaitá, no Acre. Na etapa seguinte, eliminou o Ferroviário nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA x FLUMINENSE

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)



Data: 1 de maio de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Augusto Magno de Ramos (MG)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

SAMPAIO CORRÊA: Felipe; Lucas Lopes, Franklin, Cortez e Thallyson; Pablo, Ferreira e Adauto; Pimentinha, João Felipe e Brunão



Técnico: Thiago Gomes

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Felipe Andrade, Manoel e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima, Renato Augusto e Jhon Arias; Marquinhos e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz