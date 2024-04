Ronaldo cita remédios, período sabático e indica saída do comando de clubes

Ronaldo Fenômeno desabafou sobre sua saída do Cruzeiro. Ele ironizou que vai poder assistir aos jogos sem tomar remédios e também indicou que não deve mais atuar à frente de clubes de futebol.

O que aconteceu

Com semblante cansado, Ronaldo falou pausadamente e mediu palavras na coletiva em que anunciou a venda da SAF do Cruzeiro, na noite da última segunda (29). Ao lado do bilionário Pedro Lourenço, novo dono, e do executivo Gabriel Lima, ele fez um pronunciamento oficial e atendeu à imprensa por quase uma hora.

O agora ex-dirigente citou "dever cumprido" na passagem de bastão, mas também ressaltou que foi irresponsável ao assumir a gestão do clube. Ele avaliou que se sentia capacitado e que foi único a aceitar o desafio, mas confessou que segue sem conseguir explicar para sua psicóloga o porquê de ter entrado nesse meio. Ronaldo frisou que pegou o time com uma dívida de R$ 1,3 bilhão e que quintuplicou o faturamento.

Minha psicóloga não conseguiu tirar isso de mim em quase três anos... Quando todos meus advogados e amigos disseram que era uma loucura entrar, já estava decidido. Os números foram crescendo com as gavetas que a gente abria e foi se comprovando cada vez mais a minha loucura. Sentia que era capacitado para tirar o clube daquela situação. Era meu CPF que estava de garantia, se não tivesse dado certo podia estar preso. Meu pé de meia que ganhei no futebol não ia dar para pagar aquela dívida toda.

Ronaldo

Ele ainda deu uma declaração agridoce ao responder se sentirá falta de comandar a Raposa. Rindo, ele disse que vai parar de tomar remédio na hora das partidas e ponderou que terá saudade tanto da adrenalina quanto da angústia de levar a culpa nos casos de resultados negativos. Foram dois anos e quatro meses administrando o clube.

É algo que vou sentir falta porque... Talvez eu pare de tomar remédio na hora do jogo também. Vamos ver como vou me sentir, mas vou sentir falta desse ambiente, dessa adrenalina, da angústia do jogo, do gol perdido, de uma falha de alguém e toda culpa ser minha. Acho que vou sentir muita falta disso tudo.

Ronaldo e Pedro Lourenço, novo dono da SAF do Cruzeiro Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O ex-jogador e hoje empresário também afirmou que o Valladolid "é o próximo" a ser vendido. O ídolo brasileiro é acionista majoritário do clube espanhol desde setembro de 2018, e também vem sendo cobrado por lá. Com o Cruzeiro negociado e o Valladolid em vias de ser, Ronaldo se aproxima de sua despedida do comando de clubes.

Por fim, ele brincou que deseja ter o "restinho de vida sabático", mas confessou que não deve se distanciar do universo do futebol. Ronaldo seguirá como membro do conselho de administração da SAF do Cruzeiro, mas se distancia das tomadas de decisão.