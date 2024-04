Rafael valoriza sequência de três jogos sem sofrer gol: "Mais próximos da vitória"

Rafael se tornou uma das referências do elenco do São Paulo em pouco tempo. Campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, o goleiro já é o atleta da posição mais bem-sucedido que passou pelo clube desde a aposentadoria de Rogério Ceni, foi convocado pela Seleção Brasileira e agora está há três jogos sem sofrer gols, sequência que foi valorizada por ele após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, nesta segunda-feira, no Morumbis, pelo Brasileirão.

"Tem feito grandes jogo. Terceiro jogo sem levar gols. Quanto mais jogos passarmos, vamos estar mais próximos da vitória. É continuar nesse caminho para estarmos mais próximos da vitória", afirmou Rafael.

Agora sob o comando de Luis Zubeldía, Rafael espera manter o bom momento vivido nos últimos meses com Dorival Júnior e Thiago Carpini para seguir em evidência.

"Vamos aprendendo no dia a dia todos os esquemas, tudo que ele pede. Cada jogo é uma situação diferente. É apenas início de trabalho, dois jogos. Tento absorver o máximo que ele passa de informações pra mim, como ele passa pra todo mundo, ele conversa com todo mundo. Vamos tentando colocar em prática. É continuar trabalhando, se dedicando. É jogo quarta e domingo, é difícil treinar. Recebemos ele muito bem, ele também nos recebeu muito bem", prosseguiu.

Em meio a uma dura maratona de jogos, o elenco do São Paulo não tem muito tempo para trabalhar com o seu novo treinador, porém, Rafael e seus companheiros já puderam notar algumas características marcantes de Luis Zubeldía no dia a dia de treinamentos.

"Ele é muito enérgico dentro de campo e nos treinamentos. Isso é legal, nos motiva. O principal é que todas as informações que ele passa pra gente nos treinamentos de como ele quer que jogue tem surtido bastante efeito e nos ajudado dentro de campo", concluiu.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Águia de Marabá, em Belém, no Pará, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.