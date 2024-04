Mauro Cezar: Ronaldo não está errado, errado é quem acreditou em Papai Noel

Mauro Cezar Pereira comentou no UOL News Esporte a venda do Cruzeiro. Segundo ele, o agora ex-dono da SAF, Ronaldo Fenômeno, não fez nada de errado em tratar o clube como investimento. Iludiu-se quem pensou que seria diferente, apontou o colunista do UOL.

'Ronaldo não está errado, errado é quem acredita em Papai Noel': "Tolo foi quem imaginou que o Ronaldo fosse um ex-jogador do clube que quisesse resgatar o Cruzeiro. Na verdade, ele era só um investidor fazendo um negócio legítimo, correto, ele não está errado não, errado está quem acreditou em Papai Noel.

'O Cruzeiro tem dono': "Outra coisa, muda de dono, mas tem dono, tá? O Cruzeiro pertence ao dono, o Cruzeiro não pertence à sua torcida, aos sócios, dono não se tira. SAF significa o seguinte: o seu clube não lhe pertence mais, pertence a alguém ou um grupo de pessoas — são donos do seu clube. O Cruzeiro tem dono".

