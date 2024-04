Juca Kfouri relembra histórias de Senna e cita fotos de Galisteu na Playboy

Juca Kfouri compartilhou momentos curiosos com Ayrton Senna. Passados 30 anos da morte do ídolo brasileiro, o colunista do UOL relembrou histórias curiosas, como quando "resgatou" fotos íntimas de Adriane Galisteu, então namorada do piloto (assista acima).

O que aconteceu

No primeiro contato que Juca e Senna tiveram, o piloto se desculpou por não estar de paletó em uma cerimônia. O ano era 1985 e ele havia sido o primeiro atleta fora do futebol a ser premiado como esportista do ano na votação da revista Placar. Juca contou que o convidado, que apareceu de camisa aberta até o peito, alegou não saber da formalidade do evento. "Foi mais aplaudido ainda", lembrou.

Juca também recebeu uma ligação do piloto com um pedido inusitado: o "resgate" de fotos íntimas. Ayrton telefonou para Juca por um favor: corrigir uma "bobagem" feita por Adriane Galisteu. Sua namorada havia feito um ensaio fotográfico para as Coelhinhas da Playboy, e ele não queria que os registros fossem publicados.

O jornalista saiu em busca das imagens e as enviou em um envelope para Ayrton. Meses depois da morte do piloto, em 1º de maio de 1994, Adriane estampou uma edição da Playboy. "Foi um arraso, vendeu revista para chuchu: a viúva de Ayrton Senna", comentou.