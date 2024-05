'John Kennedy é um sobrevivente. Diniz deve estar arrasado', diz Milly

A colunista Milly Lacombe comentou no Fim de Papo o afastamento por tempo indeterminado de John Kennedy no Fluminense. Ela destacou que Fernando Diniz deve estar arrasado com mais um problema disciplinar do herói da Libertadores.

'John Kennedy é um sobrevivente': "Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito que chama Ortega y Gasset, ele diz o seguinte: eu sou eu e a minha circunstância. A gente não vai tirar as circunstâncias do John Kennedy, isso quer dizer que ele não é responsável? Não, ele é responsável pelas atitudes que ele toma e as escolhas que ele faz, isso quer dizer apenas que a gente não pode deixar de olhar para a sociedade que produz injustiças e desigualdade como a nossa produz. ah, se sou eu no lugar dele faria tudo diferente. Não, a gente no lugar dele faria tudo igual, porque a gente teria nascido no lugar que ele nasceu, a gente teria tido as oportunidades que ele teve ou deixou de ter, a gente estaria dentro de uma população que é dizimada no Brasil. Ele é um sobrevivente, John Kennedy é um sobrevivente, é um jovem negro, 80% dos crimes violentos no Brasil matam jovens negros".

'Diniz deve estar arrasado. Essa história não acabou': "Então, a gente tem que olhar para tudo isso, eu acho que o Diniz deve estar arrasado, arrasado, porque ele perdeu o grupo e ele contava com isso. Ele contava não só com os títulos, nem é isso que ele quer segundo o que ele mesmo diz, ele quer os jovens tendo feito uma vida, saído dessas circunstâncias e ele, em tese, fracassou. Essa história não acabou, a gente só não sabe se o final dela vai ser bom ou ruim, mas a história não acabou porque o futebol, assim como a vida, deixa a gente recomeçar. Olha o Gabigol, olha quantas histórias a gente já viu assim. O Fábio, que está no gol do Fluminense, foi chutado do Cruzeiro para ser campeão da Libertadores. As histórias são múltiplas".

