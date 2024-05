'Foi Vini 2, Bayern 2': Mattos diz que brasileiro infernizou na Champions

O colunista Rodrigo Mattos exaltou no Cartão Vermelho a atuação de Vini Jr no empate do Real Madrid por 2 a 2 contra o Bayern de Munique, no jogo de ida da semifinal da Champions League. O brasileiro marcou os dois gols merengues e deu um show de dribles.

'Ninguém para Vini Jr': "O zagueiro do Bayern, o coreano Kim, tomou um um sacode do Vini Jr hoje que não conseguiu achar ele em nenhum momento. Quando ele está nessas noites de Vini Jr., é uma coisa impressionante, é um azougue, ninguém para, você põe dois, três ali em cima dele e ele vira um jogo sozinho".

'Foi Vini 2, Bayern 2': "Vamos ser sinceros, se olhar o jogo inteiro, o Bayern jogou melhor. Começou melhor, criou algumas chances de gol, depois tem uma queda depois de tomar o gol, mas depois volta a criar, o Sané faz um gol e depois tem aquele pênalti no Musiala. Mas realmente a minha impressão é Vini 2, Bayern 2, foi o que aconteceu na Allianz Arena".

