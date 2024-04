Flamengo acerta em fazer 'festa' para volta de Gabigol? Colunistas debatem

O Flamengo recebeu Gabigol de volta ao clube com um corredor de aplausos e abraços. No Fim de Papo, os colunistas Renato Mauricio Prado e Milly Lacombe debateram se o Rubro-Negro acertou em fazer "festa" para Gabigol, que conseguiu um efeito suspensivo do gancho de dois anos por tentativa de fraude no exame antidoping.

RMP: 'Gabigol foi recebido como herói no Flamengo. Foi fora de tom'

Eu até entendo que a volta do Gabriel no Ninho causasse aplauso dos funcionários mais humildes, da comissão técnica, dos próprios jogadore. Ok, legal, que bom que você voltou. Agora, o Flamengo pegar uma cena em que um cara que foi suspenso por uma indisciplina dele, não é que ele não fez o exame, mas ele fez tudo para não fazer, por isso ele foi punido. Acho até que não era caso de dois anos de punição, para mim uma multa resolvia sem maiores problemas, mas de qualquer maneira a origem de toda a complicação é o próprio Gabriel com o seu comportamento. E aí o cara volta e é recebido como um herói que chegou da Ilíada, é impressionante.

É uma coisa que me parece um tanto quanto sem tom o Flamengo pegar isso e divulgar porque causa exatamente essa história: 'ah, o Flamengo então considera que o Gabriel foi um herói, que o Gabriel na verdade é um injustiçado, porque ele não fez nada errado'. Não, ele fez coisas erradas. Eu concordo que ele não deveria ter sido suspenso por tanto tempo, acho que ele vai ser absolvido porque a maneira como foi dado esse esse efeito suspensivo, com unanimidade por 3 a 0, me leva a crer que eles vão reformar essa história e vão acabar cancelando a suspensão.

Milly: 'Essa receptividade é bizarra. Ele cometeu um erro'

Parece que ele está voltando de uma guerra, de meses de afastamento, parece que ele ficou muito doente e se recuperou e agora está voltando. E não é nada disso. Não é possível que o Flamengo ache razoável receber assim alguém que está desimplicado do erro que cometeu. Ele precisa se implicar no erro que cometeu, ele cometeu um erro, pode ser até que ele não seja punido, mas houve um erro, ele não foi fazer o exame na hora correta, quando ele fez, ele foi malcriado. Essa recepção me faz achar que ele não entendeu e o Flamengo também talvez não tenha entendido, é uma coisa muito estranha.

O Renato citou a Ilíada, tem também a Odisseia, onde o Ulisses vai embora pra guerra, volta muito tempo depois e ele não é reconhecido por ninguém, só o cachorro reconhece ele e aí finalmente a mulher reconhece ele. Sabe por quê? Por causa de uma cicatriz, isso é muito simbólico. Nós somos as nossas cicatrizes, mas a gente só é a cicatriz se a gente vir o que a gente fez, se a gente sentir a dor, mas não me parece que o Gabigol tenha sentido nada. Essa receptividade é bizarra, torço por ele, é craque, o Tite precisa, acho justo que volte, mas seria preciso que ele percorresse um pouquinho da jornada do herói. Parece que ele está sendo recebido porque foi salvar o mundo e está voltando, não entendi isso.

