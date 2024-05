Copa do Brasil: Bahia faz lição de casa, bate Criciúma e sai na frente por vaga

Nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Criciúma por 1 a 0 e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O gol que garantiu o triunfo dos mandantes foi cravado por Thaciano na etapa complementar.

Com o Bahia em vantagem por um gol, o jogo de volta acontecerá no dia 23 de maio, às 19h (de Brasília), no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Quem avançar neste duelo, conhecerá seu adversário nas oitavas de final por meio de sorteio.

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia volta aos gramados, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), para encarar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O Criciúma, por sua vez, no mesmo dia, às 16h, enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Bahia inaugurou o marcador aos 11 minutos da segunda etapa. Cauly, pela direita, encontrou Santiago Arias com um passe preciso em profundidade entre os zagueiros. O colombiano cruzou para a área e Thaciano apareceu, livre de marcação, no segundo poste, para completar para o fundo das redes.