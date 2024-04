De volta após punição, Gabigol afirma estar ansioso e pede 'Maracanã lotado' à torcida do Flamengo

Na manhã desta terça-feira, o Flamengo anunciou que a defesa de Gabriel Barbosa conseguiu o efeito suspensivo para a suspensão do atacante. Assim, o camisa 10, que estava suspenso há um mês pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), está liberado para jogar. De volta, o ídolo Rubro-Negro, em entrevista à FlaTV, afirmou ansiedade para retornar ao Maracanã e aproveitou para fazer um pedido à torcida do Flamengo.

"Eu estou feliz de poder estar voltando, estar com meus companheiros. Claro que ansioso para amanhã, tomara que o Maracanã esteja lotado. Se eu puder fazer um pedido, espero que esteja lotado, que a torcida compareça. Agradecer todo o carinho que eles tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras também nos jogos, sempre me senti representado", pontuou Gabigol.

VAI PRO JOGO! Gabi está relacionado para a estreia do Flamengo na Copa do Brasil! O camisa 10 conta com o Maracanã lotado mais uma vez pela Nação Rubro-Negra! #VamosFlamengo COMPRE AQUI O SEU INGRESSO: https://t.co/If6GCXZJnZ pic.twitter.com/y6kJ71uQw6 ? Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

Nesta quarta-feira, o Flamengo encara o Amazonas pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Maracanã. O camisa 10 reiterou que deseja ver o estádio cheio e que o clube carioca saia com o triunfo no duelo.

"Então, como eu falei, ansioso para manhã, espero encontrá-lo. Espero o Maracanã cheio e o mais importante: que o Flamengo vença", concluiu.

O último confronto que o atacante esteve nos gramados ocorreu em 25 de fevereiro, quando o Flamengo derrotou o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Desde sua suspensão, no dia 25 de março, Gabigol foi impedido de treinar com o elenco e teve que realizar seus treinamentos fora do CT Ninho do Urubu.