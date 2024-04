Com ausências, São Paulo se reapresenta e inicia preparação para jogo contra o Águia de Marabá

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira, um dia após o empate sem gols com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Com ausências, o Tricolor deu início à preparação para o primeiro duelo contra o Águia de Marabá, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Luis Zubeldía não contou com o volante Pablo Maia, vítima de uma contusão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda na véspera do Choque-Rei. O jogador precisará passar por cirurgia e desfalca o São Paulo por um bom tempo.

Além de Pablo Maia, Welington realizou exames de imagem que diagnosticaram uma lesão ligamentar no tornozelo. O jogador saiu sentindo dores na região na partida da última segunda-feira e já iniciou o processo de recuperação no CT da Barra Funda.

A dupla se junta a outros três jogadores entregues ao departamento médico: Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Rafinha (fratura na fíbula esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

Em contrapartida, Luiz Gustavo, Moreira e James Rodríguez voltaram a ser relacionados e estão à disposição nestes próximos compromissos da equipe.

Como foi o treino?

As atividades do dia tiveram início com um regenerativo para os titulares do São Paulo no Choque-Rei. Já os demais foram a campo para um trabalho físico.

O técnico Luis Zubeldía ainda promoveu uma atividade em campo reduzido, fazendo alguns ajustes táticos com seus auxiliares.

O Tricolor retoma a preparação nesta quarta-feira. O time treina pela manhã e viaja para Belém no período da tarde, em voo fretado.

A partida entre São Paulo e Águia de Marabá está agendada para esta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mangueirão. Zubeldía deve fazer mudanças na equipe em função do desgaste.