Botafogo apresentam novo uniforme para a temporada; confira detalhes

O Botafogo apresentou seu novo uniforme nesta terça-feira. A nova coleção é inspirada na história do clube e começa a ser contada a partir da tradicional e inconfundível camisa listrada, juntamente com os conjuntos de aquecimento e treino. A estreia será na quinta, às 19h (de Brasília), na partida contra o Vitória, pela Copa do Brasil. A venda começa no mesmo dia, por R$349,99.

"Estamos muito felizes em lançar mais uma linda coleção em parceria com a Reebok. Os uniformes transmitem uma mensagem de valorização da nossa história e compromisso com o futuro que desejamos construir para o Glorioso. Os designs das camisas seguem uma tendência mundial e foram pensados com o objetivo de expandir ainda mais o alcance da nossa marca", disse Thairo Arruda, CEO do clube.

A camisa tem textura em zigue-zague que busca simular o tecido de tricô usado nas décadas de 1950 e 1960, selo comemorativo aplicado na barra inferior e uma tonalidade branca puxada para o off-white, A gola é em V, uma marca registrada dos tempos gloriosos, assim como o acabamento retilíneo.

Já o uniforme de aquecimento remete às origens de tudo. As cores da camisa foram selecionadas com o intuito de ressaltar o brilho do universo, fazendo um tributo à Vênus, fonte de inspiração para o escudo do Botafogo. Já o uniforme de treino ganhou um design que remete aos raios intensos dos corpo celestes e tem detalhes florescentes na manga.