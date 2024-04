Candidaturas a cargo político provocam racha na diretoria do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O ano eleitoral no Brasil já tem causado seus desdobramentos no Flamengo. O vice de futebol, Marcos Braz, se movimenta para buscar uma reeleição na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e viu surgir dentro da diretoria um concorrente nas urnas: Cacau Cotta, o que causou um atrito entre eles.

O que aconteceu

Cotta se lançou como pré-candidato a vereador pelo MDB. O dirigente postou um vídeo oficializando o fato ao lado do vice-governador, Thiago Pampolha; do secretário de Transportes, Washington Reis; e do deputado estadual Rosenverg Reis.

A candidatura de Cotta pegou Braz de surpresa. O vice de futebol, desde então, passou a limitar a participação do diretor no ambiente do futebol, principalmente em vestiário e viagens, algo que tem contrariado Cacau.

Braz e outros integrantes do departamento também têm se incomodado com a postura de Cacau nas redes sociais. Recentemente, o diretor curtiu postagens de youtubers criticando o técnico Tite e isso não pegou bem internamente.

Cotta costuma representar o Flamengo em reuniões na CBF e na federação do Rio. Agora há um movimento para tentar limitar o raio de ação do dirigente.

Há um entendimento de que Braz e Cotta poderão dividir votos junto ao eleitorado rubro-negro. E isso, mesmo que não admitam publicamente, tem sido o fio condutor do racha entre eles.

Outro ponto que tem ajudado a tornar o clima ainda pior são seus aliados políticos. Marcos Braz é do PL, mesmo partido do governador Cláudio Castro. Já Cotta se filiou ao MDB e gravou vídeo ao lado do vice-governador Thiago Pampolha, que foi demitido por Castro da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade e tornou-se seu desafeto.

Braz e Cotta foram procurados pelo UOL sobre o assunto, mas preferiram não se manifestar publicamente. Caso se posicionem, a matéria será atualizada.

Foto com pré-candidato a prefeito pega mal

Ainda no âmbito político, uma foto postada por Braz com um pré-candidato a prefeitura do Rio gerou mal-estar. O vice de futebol posou ao lado do deputado federal Delegado Ramagem.

Ramagem se lançou como pré-candidato a prefeitura do Rio pelo PL. Com isso, tornou-se adversário nas urnas de Eduardo Paes, atual prefeito da cidade e que costura com a diretoria do Flamengo um acordo para o projeto do estádio rubro-negro.

A foto postada por Braz com Ramagem foi um dia após Landim se reunir com Paes sobre o estádio. No encontro, foi feita a promessa de apoio para que a Prefeitura ajude na questão e elabore um potencial construtivo para contribuir no financiamento da obra.

A fotografia foi tirada no Ninho do Urubu, onde vereadores e deputados disputaram uma pelada. Porém, apesar de Marcos Braz ter postado a foto com Ramagem, o evento no CT foi costurado e autorizado por Rodolfo Landim.

Braz foca no Rio e vê Brasília distante

Há uma possibilidade de Marcos Braz ocupar um cargo de deputado federal, mas o dirigente vê essa ideia com distância e tem outro foco. O vice de futebol é suplente no PL, partido que além de Ramagem tem outro deputado como pré-candidato à uma prefeitura: Carlos Jordy, em Niterói (RJ).

Braz, porém, tem o desejo inicial de continuar no Rio para ficar próximo ao Flamengo. Como deputado federal, teria que ir constantemente à Brasília (DF), o que o deixaria mais distante do dia a dia do Rubro-Negro. Por isso, o foco segue sendo a campanha para reeleição como vereador.

A Câmara dos Deputados, inclusive, já conta com um ex-presidente do Flamengo: Eduardo Bandeira de Mello. Ele se elegeu em 2022 pelo PSB-RJ com quase 73 mil votos.