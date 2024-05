Ancelotti avalia empate do Real Madrid na Alemanha como "bom resultado" e elogia Vinicius Junior

Nesta terça-feira, o Real Madrid visitou o Bayern de Munique, na Allianz Arena, e empatou por 2 a 2. Na partida, válida pela ida da semifinal da Liga dos Campeões, o clube espanhol contou com dois gols de Vinicius Junior, já os alemães balançaram as redes com Sané e Harry Kane. Carlo Ancelotti avaliou o empate como um bom resultado e ressaltou a qualidade do Bayern.

"Foi um bom esforço. Penso que o Bayern esteve no seu melhor, nós não. É um bom resultado que nos dá esperança para o segundo jogo. Está tudo em aberto, porque o Bayern mostrou a qualidade que tem", pontuou o italiano.

? ¡@MrAncelotti ya es el segundo entrenador madridista con más partidos en la Copa de Europa!#RealFootball pic.twitter.com/RQ4mQm7Yl3 ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 30, 2024

O treinador afirmou que faltou intensidade defensiva ao Real Madrid na primeira etapa, entretanto considerou o empate um placar justo. Ancelotti ainda aproveitou para comentar sobre o segundo jogo, no Santiago Bernabéu, lugar transmite atmosfera muito importante para os espanhóis.

"Acho que defendemos com pouca intensidade no primeiro tempo. Demos-lhes muito espaço para controlar o jogo. No segundo tempo, começamos a pressionar mais. Parecia que estávamos confortáveis, mas faltou intensidade. Perdemos muitos duelos. Terminámos bem o jogo. O empate é equilibrado, mas vamos jogar num ambiente que conhecemos", cravou.

O italiano também elogiou a partida do brasileiro Vinicius Junior, que, jogando mais adiantado, conseguiu cravar dois tentos. "Considero que ele possa jogar ali (adiantado ao centro) porque aprendeu a mover-se sem a bola e a atacar o espaço vazio. Obviamente, você tem que ter um meio-campista que te coloca a bola como Kroos".

"Construímos bem com a bola, porque eles (Vinicius e Kroos) colocaram muita intensidade na pressão. Eles fizeram uma combinação fantástica, aproveitamos com um passe um movimento fantástico de Vini." "É normal para Kroos. É um dos melhores meio-campistas com estas características. Não há nada de novo no seu jogo, queriamos controlar mais (a posse de bola), e isso ele faz como ninguém", disse.

Para finalizar, Ancelotti pontuou que a saída de Jude Bellingham, aos 30 minutos da etapa complementar, foi por conta de desgaste físico. "Só um pouco mais de energia, Kroos fez um jogo muito bom e Bellingham teve cãibras. Mas, eu tinha 'pernas frescas' (no banco de reservas) e algo tinha que mudar, tenho ferramentas no banco e tenho que aproveitá-las."

Na próxima quarta-feira (8), Real Madrid e Bayern de Munique se enfrentam novamente. Desta vez, no Santiago Bernabéu. Com um 2 a 2 na Alemanha, quem vencer, seja no tempo normal ou nos pênaltis, encara na final o vencedor de Borussia Dortmund e PSG, que estão do outro lado no chaveamento do torneio.