Abel Ferreira explica condição de Zé Rafael, mas não cita prazo de retorno ao Palmeiras

O técnico Abel Ferreira não vem contando com o volante Zé Rafael no Palmeiras. O empate sem gols contra o São Paulo, no Morumbis, foi o sexto jogo que o camisa 8 foi desfalque. O comandante palmeirense explicou a condição do seu jogador, mas não citou prazo para retorno.

"Quero que os jogadores se sintam bem para jogar. Eles tem que se comprometer com isso. O Zé sabe disso, confiamos nele e precisamos que ele diga: 'professor, pode contar comigo'. Quando ele me disser isso, estará à disposição. É um jogador que gostamos e precisamos muito. Temos mais quatro jogadores belíssimos no meio de campo: o Aníbal, o Ríos, o Menino, Fabinho e Zé. Temos cinco jogadores para primeiro e segundo volante. Uma posição que estou contente. Uma das posições que estamos bem servidos. mas temos que esperar para ver quando pode nos ajudar É uma lesão que não tem tempo, mas nível de suporte da dor dele, e queremos que ele esteja bem, não só fisicamente, mas bem mentalmente. Quando ele tiver essa resposta afirmativa, vamos usá-lo", explicou Abel.

Zé Rafael fez sua última partida pelo Palmeiras na final contra o Santos no dia 7 de abril, quando o Verdão bateu o Peixe por 2 a 0 e faturou a taça do Paulistão. Desde então, o camisa 8 passou a ficar entregue ao Departamento Médico da equipe por uma lombalgia. Nos últimos dias, realizou cronograma individual e participou de parte do treino com o restante do elenco.

Antes de Zé virar desfalque, Abel já havia comentado que o volante vinha atuando com dores. Nesta temporada, ele disputou 14 jogos, todos como titular, mas ficou em campo até o fim em apenas duas oportunidades: contra Mirassol e São Paulo pelo Paulistão.

A disputa no meio-campo citada por Abel Ferreira é fator que não deixa o clube sem um jogador de origem para atuar na determinada posição. Desde que Zé virou baixa, Richard Ríos é quem tem assumido a responsabilidade no meio-campo do Verdão.

Sendo assim, Zé Rafael ainda é dúvida para o Verdão em seu próximo compromisso. Na quinta-feira, o Alviverde enfrenta o Botafogo-SP, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em duelo que acontece no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília).