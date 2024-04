Sport x Vila Nova: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

Nesta sexta-feira, o Sport recebe o Vila Nova-GO, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília).

Onde assistir

A partida será transmitida pela TV Brasil e pelo Canal GOAT.

Pontuação

Sport: três pontos em um jogo, começou a rodada na 5ª posição.



Vila Nova: três pontos em um jogo, começou a rodada na 4ª posição.

Retrospecto das equipe nos últimos cinco jogos

Sport: quatro vitórias e um empate.



Vila Nova: três vitórias e duas derrotas.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Fábio Matheus; Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho



Técnico: Mariano Soso

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vítor, Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Ralf, Cristiano, Geovane e Luciano Naninho; Alesson e Júnior Todinho



Técnico: Márcio Fernandes

Arbitragem

Kleber Ariel Gonçalves da Silva será o árbitro da partida, com Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas como assistentes. Rodrigo de Miranda fica no comando do VAR.