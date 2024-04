Luis Guilherme se dispõe a jogar pelo meio e pode virar opção a Veiga no Palmeiras

Herói do Palmeiras na vitória épica sobre o Independiente del Valle-EQU, na última quarta-feira (24), pela Libertadores, o meia-atacante Luis Guilherme está disposto a exercer uma função distinta do habitual para ganhar mais espaço na equipe alviverde.

Uma das principais promessas da base do clube, o jogador vinha ganhando oportunidades nas beiradas do campo. O atleta, porém, se destacou nas divisões inferiores atuando por dentro.

O técnico Abel Ferreira começou a dar chances ao garoto nessa posição. E a mudança provocou bons resultados. Ele jogou desta maneira na primeira rodada da Libertadores, diante do San Lorenzo, e marcou o gol da vitória contra o Independiente del Valle, no Equador.

O Palmeiras tem sofrido para encontrar um substituto imediato no banco de reservas para o titular Raphael Veiga. O garoto Rômulo, contratado recentemente, ainda está em fase de adaptação ao novo clube.

Por esse motivo, Luis Guilherme se colocou à disposição de Abel para atuar como um meia. Veiga está desgastado em função da sequência pesada de jogos, mas o treinador tem mantido o camisa 23 na equipe titular por não contar com um substituto 'de confiança'.

"Ele (Luis Guilherme) já me disse isso. Disse: 'Professor, eu gosto de jogar na posição do Veiga'. Fico feliz porque eles (garotos da base) trabalham muito", disse Abel Ferreira na última entrevista coletiva.

Aos 18 anos, Luis Guilherme vem ganhando cada vez mais espaço no Palmeiras. Ele integra o elenco principal desde o ano passado e, na atual temporada, soma 11 partidas disputadas. O gol diante do del Valle foi o primeiro dele pela equipe profissional.

O jovem, que é monitorado por clubes europeus, está à disposição de Abel para o clássico contra o São Paulo. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

