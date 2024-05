Inter de Limeira bate o Costa Rica e assume a liderança do grupo G da Série D

O Costa Rica-MS recebeu, neste domingo, a Inter de Limeira, pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os visitantes venceram por 3 a 0 e assumiram a liderança do grupo G da competição, com 100% de aproveitamento.

Com a vitória, a Inter de Limeira foi aos seis pontos, na primeira colocação do grupo G. A equipe paulista tem o mesmo número de pontos do Água Santa, mas leva vantagem no saldo de gols. O Costa Rica segue sem vencer e ocupa a sexta posição, com apenas um ponto.

O próximo compromisso da Inter de Limeira é neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Água Santa. O Costa Rica visita o Maringá no próximo domingo, às 18 horas. Os dois jogos são válidos pela terceira rodada da Série D.

Os visitantes abriram 2 a 0 no placar ainda no começo do jogo. Kaue recebeu na intermediária e bateu no cantinho para fazer o primeiro, aos 14 minutos. Logo depois, Rafael Silva converteu uma cobrança de pênalti e ampliou para a Inter de Limeira, aos 17 minutos.

Já aos 52 do segundo tempo, em mais um pênalti, Erick Luis fechou o placar e garantiu a vitória da equipe paulista.

Outros resultado deste domingo na Série D

Cascavel 1 x 2 Cianorte

Itabaiana 3 x 1 CSE

Anápolis 1 x 1 Mixto

Retrô 1 x 0 Juazeirense

Potiguar 1 x 2 Maracanã

Treza 2 x 0 Sousa

Manaus 1 x 0 Humaitá

Porto Velho 2 x 1 Trem

CRAR 1 x 0 Brasiliense