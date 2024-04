Desempenho ruim e elenco inchado: Corinthians sub-20 enfrenta problemas em início de temporada

O início da temporada de 2024 não está sendo fácil para o Corinthians sub-20, que há três meses se sagrou campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time de Danilo não consegue engrenar e o elenco, que perdeu peças importantes para o profissional, foi inchado com diversas contratações da diretoria da categoria.

O Timãozinho, como é carinhosamente chamado, perdeu três das quatro primeira rodadas do Campeonato Brasileiro sub-20. A equipe se encontra na 17ª posição na tabela, com apenas três pontos conquistados.

No Paulista da categoria, a situação é menos pior, com uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas. A equipe se encontra na segunda posição do grupo 12, com quatro pontos.

A falta de eficiência no ataque chama atenção nesses primeiros jogos do ano. Em seis duelos até aqui, o Corinthians foi às redes em apenas dois, nas vitórias contra Água Santa e Internacional, ambas por 2 a 1.

O elenco do Timãozinho sofreu profundas alterações em relação à equipe que venceu a Copinha, no início do ano. Além de ter perdido João Pedro Tchoca, Ryan, Higor, Arthur Sousa e Breno Bidon para o grupo profissional, a diretoria contratou 13 novos jogadores para a categoria.

Dos 13 reforços, apenas três entraram em campo até o momento (Franco Delgado, Messias e Kaio Vasconcellos). A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que as contratações da atual gestão não passaram pela aprovação de Danilo, que sequer tem sido consultado na maioria dos casos.

O fato de Danilo mostrar resistência em usar os novos jogadores, contratados sem a sua avaliação, tem gerado incômodo nos bastidores e seu cargo está ameaçado.

Procurado pela reportagem, Claudinei Alves, diretor das categorias de base do clube, negou o clima ruim, garantiu que a relação com Danilo é harmoniosa, reiterou que não interfere nas escalações do técnico, mas não deixou de citar a importância dos resultados positivos para a continuidade do trabalho.

O diretor aproveitou para falar que os novos jogadores estão sendo aproveitados no sub-18, categoria que vai ter como função reforçar o sub-20 ao longo do ano. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão.

Somando o grupo que iniciou a temporada, os reforços e os jovens do sub-17 que passaram a integrar o sub-20 recentemente, o elenco da categoria chega a 59 nomes. Para o Campeonato Brasileiro, foram inscritos 70 atletas (lista conta com vários garotos do sub-17 e jogadores que estão no profissional).

O próximo compromisso do Corinthians sub-20 será contra o Juventus, no sábado, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. A comissão técnica vem optando por mandar a campo um "time B" no Estadual, dando prioridade para o torneio nacional.

Veja a lista de reforços do Corinthians sub-20 para a temporada:

Kauã Marim (atacante) - 18 anos (06) - contrato até 5/3/2026



Fernando Luiz (atacante) - 19 anos (05) - contrato até 31/12/2025



Kaio Vasconcellos (atacante) - 19 anos (05) - contrato até 31/12/2025



Guilherme Pires (meia) - 18 anos (06) - contrato até 5/3/2026



Bryan Biano (lateral esquerdo/zagueiro) - 18 anos (05) - contrato até 30/6/2025



Caio Garcez (lateral esquerdo) - 19 anos (04) - contrato até 28/2/2025



João Tabone (lateral esquerdo) - 19 anos (05) - contrato até 31/1/2026



Enzo (zagueiro) - 17 anos (06) - contrato até 31/1/2026



Messias (volante) - 19 anos (04) - contrato até 31/1/2025



Franco Delgado (atacante) - 18 anos (05) - contrato até 5/3/2027



Guilherme Martins (lateral direito) - 19 anos (05) - contrato 25/3/2026



Luiz Eduardo (meia) - 16 anos (07) - contrato até abril de 2029



Estevan (atacante) - 19 anos (05) - contrato até abril de 2025

Veja elenco completo do sub-20:

Goleiros: Cadu, Carlos Bizzon, Cauã Vasconcellos, Felipe Longo, Kauê, Matheus Roger e Matheus Corrêa;

Laterais: Léo Mana, Guilherme Pellegrin, Guilherme Martins, Vitinho, Caio Garcez, João Tabone, Kaio Henrique e Vitor Meer;

Zagueiros: Alexandre, Andrey Bassani, Bryan Biano, Enzo Marçuli, Vinícius Cressi, Fernando Vera, Rafael Venâncio, Renato, Thierry e William;

Meias: André Luiz, Gabriel Yuske, Jhonatan, Guilherme Pires, Bahia, Kalil Soares, Lucas Thierry, Messias, Pedrinho, Thomas Agustin, João Victor, JV, Thomas Lisboa, Yago Gonçalves, Dieguinho * e Luiz Eduardo;

Atacantes: Caio Ruela, Cauan Salu, João Pedro Camargo, Fernando Luiz, Franco Delgado, Caipira, Kayke, Guilherme Henrique, Marccelo Luigi, Kaio Vasconcellos, Kauã Marim, Laércio, Léo Agostinho, Juninho, Estevan, Beto, Luiz Fernando * e Gui Negão *.

* jovens do sub-17 que estão integrando a equipe sub-20