Avaí aposta em Menino da Vila para pegar o Santos e se reerguer na Série B

De olho na primeira vitória na Série B, o Avaí aposta em um Menino da Vila para encarar o Santos na segunda rodada e se recuperar da derrota na estreia.

Recuperado de lesão na coxa, Pedro Castro é uma das armas do Avaí. Revelado pelo Santos, o meia está em sua terceira passagem pelo time catarinense.

Aos 31 anos, Pedro sabe o que é jogar uma Série B do Brasileirão. O jogador tem dois títulos do torneio, um com o Cruzeiro (2022) e outro com o Botafogo (2021).

Após ficar fora da estreia contra o Operário, o meio de campo está à disposição do técnico Eduardo Barroca para enfrentar o Santos. Ele vinha sendo titular desde o início do ano.

Na noite de hoje (26), o Avaí recebe o Santos a partir das 20h (de Brasília), na Ressacada. O Peixe vem de vitória na estreia contra o Paysandu (2 a 0).

Menino da Vila

Revelado pelo Santos em 2014, Pedro Castro foi campeão da Copa SP no mesmo ano. No time principal, porém, nunca conseguiu se firmar.

Na equipe da Vila Belmiro, o meia fez apenas 11 jogos. Não marcou gols e nem deu assistências.

Emprestado muitas vezes pelo Peixe, Pedro se conectou com o Avaí. Pelo time catarinense, ele tem 141 partidas, 11 gols e quatro assistências.

No início de 2024, ele retornou à Ressacada e logo conquistou a posição de titular. Na atual temporada, Pedro fez nove jogos e ainda não balançou as redes.