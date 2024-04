Artilheiro do Fla, Pedro se recupera e volta ao time titular após 2 jogos

Do UOL, no Rio de Janeiro

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro volta ao time titular neste domingo (28), contra o Botafogo, no Maracanã, após dois jogos em que foi poupado.

O que aconteceu

Pedro começou no banco e entrou após o intervalo no empate em 0 a 0 com o Palmeiras. Já diante do Bolívar, pela Libertadores, na quarta-feira (24), a comissão técnica preferiu deixá-lo no Rio de Janeiro junto com outros seis jogadores.

O atacante era um dos que apresentavam os maiores índices de desgaste físico. O camisa 9 estava na lista de "alerta vermelho" da fisiologia rubro-negra, junto com De la Cruz, Ayrton Lucas, Varela e Erick Pulgar.

O grupo que permaneceu na capital carioca treinou no Ninho do Urubu, no dia do jogo, e também ontem (25), quando os atletas que atuaram em La Paz (BOL) receberam folga.

Pedro apresenta índices fisiológicos mais "descansados". Com isso, a expectativa é a de que o artilheiro entre "na ponta dos cascos" no clássico.

Em termos de gols, Pedro vive sua melhor temporada da carreira. Com quase um por jogo, ele soma 14 em 17 partidas. Uma média de 0,82.

O atacante foi o artilheiro isolado do Campeonato Carioca com 11 gols. O vice, com 8, foi Carlinhos, ainda no Nova Iguaçu, que foi contratado pelo Flamengo justamente para ser a "sombra" do camisa 9, mas ainda não vingou e não está inscrito na fase de grupos da Libertadores e nem na Copa do Brasil.

Jogadores que atuaram em La Paz serão reavaliados

Os jogadores que estiveram na derrota por 2 a 1 para o Bolívar se reapresentam nesta sexta. Eles serão reavaliados pelo departamento científico após a desgastante partida a 3.637 metros de altitude em La Paz.

Um relatório será repassado ao técnico Tite. A partir daí, o treinador passará a montar a estratégia diante do Botafogo.

Além de Pedro, os outros seis jogadores que ficaram no Rio estarão à disposição. São eles: Arrascaeta, Allan, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Léo Pereira e Varela. Cada um, porém, terá sua situação avaliada para a titularidade ou não.

Everton Cebolinha segue lesionado e está fora. O atacante sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, dia 17 de abril.

Live dos clubes

O canal do UOL Esporte, no YouTube, terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente e sempre às 17h!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana

- Segunda-feira (29/04, às 17h de Brasília) - Live do Flamengo

- Terça-feira (30/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (01/05, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (02/05, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians