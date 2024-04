Ancelotti cria novo jeito de jogar para Vini e Rodrygo e anima Dorival

Carlo Ancelotti não aceitou o convite da CBF, mas pode ajudar a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior.

O que aconteceu

Ancelotti criou uma variação de jogo para Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid. A situação anima Dorival.

O treinador italiano tem utilizado Rodrygo pela esquerda e Vini pelo meio com alguma frequência. A opção foi tentada por Dorival nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Sem Richarlison e com Endrick ainda no banco, Dorival tentou adaptar Vini e Rodrygo sem um centroavante, mas o pouco tempo de treino fez a variação não render conforme esperado.

Ancelotti usa formação semelhante pode encurtar o caminho da seleção para a Copa América. Vini e Rodrygo já chegariam prontos.

A formação com Rodrygo pela esquerda e Vini Jr. mais livre foi usada nas quartas de final da Champions League, contra o Manchester City.

No clássico diante do Barcelona, os dois voltaram à formação com Vini na esquerda e Rodrygo pela direita; Jude Bellingham era o jogador mais livre no campo ofensivo.

Vini Jr. se consagrou no Real Madrid jogando pela esquerda e já disse a pessoas próximas que prefere jogar nesta faixa do campo. O jogador viu a mudança como algo pontual.

No Real Madrid, acredita-se que Ancelotti esteja testando variações já pensando na provável chegada de Kylian Mbappé — o francês atua pela esquerda, mas também como centroavante.

E o Endrick?

Dorival usou Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo e Vini nos amistosos da Europa. Endrick entrou no segundo tempo e fez gol em ambos os jogos.

O treinador vai analisar o desempenho da seleção nos treinos, mas a tendência é que mantenha a formação inicial, com Endrick ainda como opção entre os reservas.

Lucas Paquetá é o meia titular na cabeça de Dorival, e Raphinha tem função tática importante pela direita. Com Endrick no time titular, Vini e Rodrygo ficariam cada um numa ponta, jogando mais distantes um do outro.

Uma alternativa seria colocar Endrick pelo lado, como o técnico Abel Ferreira faz no Palmeiras. O futuro jogador do Real Madrid foi adaptado para o centroavante Flaco López jogar.

A seleção brasileira vai disputar dois amistosos antes da Copa América: México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho. A estreia na competição ocorrerá contra a Costa Rica, no dia 24.