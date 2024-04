Thiago Monteiro avança e enfrentará Tsitsipas no Masters 1000 de Madri

Thiago Monteiro passou com autoridade pela primeira rodada do Masters 1000 de Madri. Nesta quinta-feira, o brasileiro mostrou confiança em quadra e aproveitou o ritmo de jogo vindo do classificatório do torneio para eliminar o sérvio Dusan Lajovic, número 65 do ranking.

Consistente no piso de saibro, Thiago Monteiro fechou o confronto em dois sets, parciais de 6/4 e 6/3. Ele destacou que o sucesso nas devoluções - após treinar muito para se adaptar às condições de Barcelona - o ajudou para alcançar o resultado positivo.

"Estou muito contente, com uma boa confiança. Foi um jogo difícil, precisava estar focado, meu adversário vinha de uma boa semana, mas é um jogo que encaixa com o meu, então aproveitei as oportunidades e isso me ajudou", disse o brasileiro, em entrevista à ESPN.

Na próxima rodada, Monteiro terá pela frente uma pedreira, o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do ranking, que desfruta de uma grande fase após ser campeão do Masters 1000 de Monte Carlo e chegar à final do ATP 500 de Barcelona.

"Eu tenho que acreditar nas minhas capacidade. Tem tudo para ser um grande jogo e quero aproveitar ao máximo", avisou Monteiro, número 118 do ranking da ATP.