Marta revela data de aposentadoria da Seleção Brasileira; confira

Marta, eleita seis vezes melhor do mundo e atualmente no Orlando Pride, anunciou em entrevista à CNN que 2024 será o seu último ano atuando pela Seleção Brasileira. A atleta de 38 anos de idade espera encerrar sua passagem pela equipe nacional jogando as Olimpíadas de Paris.

"Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a Seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na Seleção como atleta, não tem", afirmou.

A lenda do futebol feminino mostrou tranquilidade com a decisão e elogiou a nova geração de atletas brasileiras.

"Este é o meu último ano, e eu já posso confirmar aqui. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora. Estou muito tranquila com relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens", disse.

"A gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas e que, no decorrer dos anos, vocês vão ver que realmente é o que eu estou falando, é um terreno muito fértil. Por esse motivo, eu me sinto muito confortável em dizer: 'Olha, estou passando para vocês, vou passar o bastão, e vocês continuem a levar esse legado", concluiu.

Pela Seleção Brasileira, Marta teve cinco participações nos Jogos Olímpicos e conquistou duas medalhas de prata (2004 e 2008). Além disso, ela foi três vezes campeã da Copa América (2003, 2010 e 2018) e ganhou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos em duas oportunidades (2003 e 2007).