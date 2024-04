FPCiclismo altera programação do Paulista de Estrada e CRI

Em razão da realização do Concurso Nacional Unificado, no dia 5 de maio, a Federação Paulista de Ciclismo alterou a programação dos Campeonatos Paulistas de Estrada e Contrarrelógio Individual, programados para a cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Com isso, a prova de Estrada, anteriormente prevista para o domingo, dia 5, ocorrerá no sábado, dia 4, com a mesma programação anteriormente definida. Já ficando a de Contrarrelógio para uma nova data e local a serem definidos.

"Nossa ideia era realizar a prova de Estrada a partir do meio-dia do dia 5, mas isso não será possível em razão do envolvimento dos órgãos públicos locais. Com isso, fomos obrigados a optar pela mudança na programação. Teremos as disputas de Estrada no sábado, uma vez que o evento será um teste para o Pan-Americano do Estrada, entre os dias 20 e 26 de maio, também em São José dos Campos", destaca o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Facex.

As baterias acontecerão em um circuito de 10,8 km montado na Rua Winston Churchill, 230 ? Jardim das Indústrias, próximo da Arena Farma Conde. Para Elite Masculino e Sub 23 masculino, o percurso será em uma volta de 160 km. As inscrições para o Paulista de Estrada seguem abertas até o dia 30 de abril pelo link seapp.link/estrada, com valor de R$ 100,00. Já as inscrições realizadas para o Paulista de CRI ficam valendo para a nova data ou podem ser devolvidos.

A disputa é para atletas filiados. As filiações para 2024 podem ser feitas direto no site oficial, www.fpciclismo.org.br ou nos links cbc.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta (novo atleta) e cbc.bigmidia.com/site/login (atleta já filiado).

O Campeonato Paulista de Estrada é uma realização e organização da Federação Paulista de Ciclismo (FPC), com apoio da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Programação

Campeonato Paulista de Estrada - dia 4/5

1ª BATERIA

8h - Infantil Masc/Fem, 1 volta (10.8 Km)

8h01 - Mirim Masc/Fem, ? volta (5.4 Km)

8h25 - Kids Masc/Fem , 500mts

2ª BATERIA

8h35 - Júnior Feminino, 5 voltas (54 Km)

Juvenil Feminino, 4 voltas (43,2 Km)

Infanto-Juvenil Fem, 3 voltas (32.4 Km)

8h37 - Master A Feminino, 5 voltas (54 Km)

Master B Feminino, 4 voltas (54 Km)

Master C Feminino, 3 voltas (32,4 Km)

Open Feminino, 2 voltas (21,6 Km)

10h - Elite Masculino, 1 volta (160 Km)

Sub 23 Masculino, 1 volta (160 Km)

3ª BATERIA

10h30 - Master D1, 4 voltas (43.2 Km)

10h30 - Master D2, 4 voltas (43.2 Km)

10h35 - Elite feminino, 8 voltas (86,4 Km)

10h35 - Sub23 Feminino, 8 voltas (86,4 Km)

10h37 - Master B1, 8 voltas (86,4 Km)

Master B2, 8 voltas (86,4 Km)

10h39 - Júnior Masculino, 10 voltas (108 Km)

10h41 - Juvenil Masculino, 6 voltas (64.8 Km)

Infanto-Juvenil Masc, 5 voltas (54 Km)

10h45 - Master C1, 4 voltas (43,2 Km)

Master C2, 4 voltas (43,2 Km)

4ª BATERIA

13h - Inf-Juv Masc, 5 voltas (54 Km)

13h02 - Open Masc, 3 voltas (32,4 Km)

13h04 - Master C1, 6 voltas (64,8 Km)

13h04 - Master C2, 6 voltas (64,8 Km)

13h06 - Sub 30 Masculino, 6 voltas (64,8 Km)

13h08 - Master A1, 8 voltas (86,4 Km)

13:10 - Master A2, 8 voltas (86,4Km)

MTB Elite, 4 voltas (43,2 Km)