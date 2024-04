Centroavante ex-Palmeiras faz golaço de letra no Português; veja

Do UOL, em São Paulo

O atacante brasileiro Arthur Cabral, ex-Palmeiras, ganhou destaque nesta segunda-feira (22) por fazer um golaço no Campeonato Português.

O que aconteceu

O centroavante do Benfica fez gol de letra. O lance aconteceu durante partida contra o Farense, no Estádio de São Luiz, pela 30ª rodada do Campeonato Português. Assista abaixo:

Arthur Cabral de calcanhar 🔥

pic.twitter.com/7ZQMA9kS3t -- Vai Benfica 🦅 (@vaibenfica1904) April 22, 2024

O gol desempatou o jogo. O duelo estava 1 a 1 quando o brasileiro balançou as redes, aos 34 minutos do primeiro tempo. A partida, ainda não encerrada, está 3 a 1 para o Benfica no momento.

O lance contou com participação de Di María. O argentino foi responsável por lançamento que encontrou Bah durante infiltração na área. O lateral dinamarquês foi quem deu a assistência para Arthur Cabral.

A bola na rede quebrou sequência de quatro jogos sem marcar do brasileiro. Arthur Cabral vem alternando entre a titularidade e o banco de reservas em sua primeira temporada no Benfica. Ao todo, o centroavante soma 10 gols em 40 partidas com a camisa encarnada.

Arthur Cabral ficou conhecido no futebol brasileiro por suas passagens por Palmeiras e Ceará. O atacante de 25 anos foi revelado no Vozão, destacando-se especialmente na temporada de 2018. O centroavante mudou de time duas vezes em 2019, primeiro contratado pelo Alviverde — onde fez apenas cinco jogos — e depois pelo Basel.