Médicos do Grêmio anunciam gravidade de lesão em Pavón

Novidade do Grêmio para a temporada, Pavón passará um tempo afastados do campos. Nesta sexta-feira, o time gaúcho confirmou que o atleta sofreu uma lesão muscular e já não estará em campo no jogo do dia seguinte contra o Cuiabá, pelo Brasileirão 2024.

Pavón se machucou na vitória sobre o Athletico-PR, em duelo disputado em Porto Alegre. Na etapa complementar, o argentino avançou em velocidade e chutou ao gol adversário. Na sequência da jogada, levou a mão à parte posterior da coxa. Ele até tentou seguir em campo, porém não suportou as dores.

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Pavón foi submetido a exame de ressonância magnética após deixar o jogo da última quarta-feira com desconforto na região posterior da coxa direita e teve diagnosticada lesão grau IIb no músculo bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia", destacou o clube.

Inicialmente, o prazo de recuperação não foi divulgado. Pavón sofre a lesão após 11 jogos, 3 gols e 5 assistências pelo Grêmio.