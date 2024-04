Casares divulga apoio a Milton Cruz como interino do São Paulo contra o Atlético-GO

Acertando os detalhes finais da contratação de Luis Zubeldía, que chegará neste final de semana ao Brasil, o São Paulo terá um treinador interino no jogo deste domingo contra o Atlético-GO pelo Brasileirão. O experiente Milton Cruz estará à frente da equipe na busca pelos primeiros pontos na competição nacional.

Nesta sexta-feira, através das redes sociais, o presidente Julio Casares falou sobre o trabalho do auxiliar permanente. Ele enviou uma palavra de apoio a Milton Cruz.

"Nosso auxiliar Milton Cruz dará o treino de hoje (sexta) e amanhã (sábado) e será o nosso técnico até definirmos um nome definitivo para o clube. É um profissional dedicado que sempre colaborou e atendeu essas necessidades. Estamos juntos, Milton", escreveu o dirigente, ainda sem confirmar a contratação de Zubeldia oficialmente.

Retrospecto do auxiliar

Milton Cruz já desempenhou a função de interino do São Paulo diversas vezes, 43 para ser mais exato, e conta com um aproveitamento de 58,9% à frente do time tricolor. São 23 vitórias, sete empates e 13 derrotas, com 66 gols marcados e 49 sofridos.

Milton Cruz voltou ao São Paulo em 2021, após Julio Casares assumir a presidência do clube. O profissional passou alguns anos afastado do Tricolor, trabalhando como técnico, mas retornou para ser auxiliar e ajudar na reconstrução proposta pela atual gestão.

Antes de voltar ao Morumbi Milton Cruz treinou o Náutico, Figueirense e Sport. Agora, ele terá a missão de recolocar o São Paulo nos trilhos, arrumando a casa para o próximo treinador contratado pelo clube para substituir Thiago Carpini.

Pesa a favor de Milton Cruz o seu longo tempo de casa, entre idas e vindas, e o bom relacionamento que possui com o coordenador técnico Muricy Ramalho. Ambos conhecem o São Paulo como ninguém e certamente desempenharão um papel importante enquanto a diretoria não define o próximo treinador.