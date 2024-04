Botafogo enfrenta o Juventude neste domingo (21), rival que não vence há quase 17 anos

Neste domingo (21), o Botafogo recebe o Juventude no estádio Nilton Santos, às 18h30, pela 3° rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca tem sofrido bastante com os gaúchos ao longo do tempo. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Glorioso não venceu em nenhuma das oportunidades, acumulando quatro empates e uma derrota.

A última vez que o Botafogo venceu o Juventude foi no dia 26 de julho de 2007, quando ganhou por 3 a 1 com dois gols de André Lima e um de Joílson. Leonardo Silva descontou para os gaúchos.

Além deste período sem vitórias, o Botafogo acumula duas eliminações na Copa do Brasil para o clube de Caxias do Sul. O primeiro e mais emblemático revés da equipe carioca para o Juventude foi na final da Copa do Brasil de 1999. Naquela ocasião, o time gaúcho venceu em casa por 2 a 1 e depois segurou o empate em 0 a 0 na volta, sendo campeão nacional em pleno Maracanã.

A segunda vez foi mais recente, em 2019. Desta vez as equipes se enfrentaram na 3° fase do torneio. O jogo de ida ocorreu no Nilton Santos, com o placar terminando empatado em 1 a 1. Na volta, jogando em casa, o Juventude venceu por 2 a 1 com gols de Braian Rodríguez e Dalberto.

No retrospecto geral, mais um resultado negativo para o Fogão. São 23 partidas disputadas entre as equipes, com sete vitórias do Botafogo, oito empates e oito vitórias do Juventude.