Bahia segue preparação para clássico contra o Vitória pelo Brasileirão

O Bahia segue se preparando para o clássico contra o Vitória, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Barradão.

Nesta sexta-feira, as atividades no CT Evaristo de Macedo começaram no auditório, local onde os jogadores assistiram um vídeo. Na sequência, os atletas foram para o treino em campo.

Por lá, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático. Depois, o grupo passou por um trabalho de finalização ao gol.

???? Hora das atividades no campo. Domingo é Ba-Vi! #BBMP pic.twitter.com/Io3MrAkPoF ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 19, 2024

Acevedo e Ryan, que se recuperam de lesão, novamente trabalharam na academia. Antes do Ba-Vi, os jogadores terão mais um treino, que está marcado para sábado de manhã.

Este será o primeiro clássico entre as equipes depois da decisão do Campeonato Baiano. O Bahia busca a revanche, já que perdeu o título para seu rival.

O Tricolor de Aço soma uma vitória e uma derrota neste início de Brasileirão. O triunfo foi sobre o Fluminense, em casa, enquanto o revés foi para o Internacional, no Beira-Rio.