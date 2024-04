Camisa 10 do Santos é aposentada para a Série B e colocada em capsula do tempo

Nesta sexta-feira (19), o presidente Marcelo Teixeira guardou a camisa 10 do Santos em um armário no vestiário da Vila Belmiro. Conforme prometido pelo mandatário, o Peixe não usará o número ao longo da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

A iniciativa visa enaltecer a memória de Pelé, que brilhou com a camisa 10 do Alvinegro Praiano e da Seleção Brasileira.

"Este é um ato histórico de qualquer agremiação, ainda mais do Santos, onde jogaram tantos camisas 10, entre eles o maior de todos os tempos", afirmou Marcelo Teixeira Teixeira, que anunciou a ação durante a sua campanha.

"Como amanhã estamos iniciando essa nova jornada, hoje nós vamos guardar a camisa 10, mas esperamos que ela permaneça muito pouco no armário e que no momento certo, quando Deus quiser e nós fizermos por merecer, nós estejamos aqui de novo, nesse local sagrado de trabalho, retirando essa camisa para que possa, mais uma vez ser usada", disse.

A camisa ficará exposta no vestiário do Santos na Vila Belmiro e os jogadores foram convidados a preparar mensagens do que esperam para este ano, como uma capsula do tempo, que serão depositadas no armário e lidas ao final do objetivo alcançado, que é o acesso à Série A.

O Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu, na Vila Belmiro.