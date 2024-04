Após polêmica entre Gundogan e Araújo, Sergi Roberto garante que elenco do Barcelona está unido

O lateral-direito Sergi Roberto garantiu nesta sexta-feira que não há nenhum tipo de problema no vestiário do Barcelona. O espanhol se refere às críticas feitas por ?lkay Gundogan sobre a expulsão de Ronald Araújo na eliminação do clube catalão na Liga dos Campeões para o PSG.

"As declarações têm sido mais um barulho externo, do que um problema dentro do vestiário. Estamos muito unidos. O que Gundogan fez foi explicar o que aconteceu na partida, mas sem qualquer intenção de culpar ninguém. Todos querem ganhar e, desde que o Gundogan chegou, o que ele tem feito no vestiário é ajudar a equipe a ser melhor. Que não se procure problemas onde não há, a equipe está muito unida", disse em entrevista à Movistar.

"Gundogan lo que hace es explicar lo que pasó en el partido, pero sin ninguna intención de señalar a nadie" "He leído que el vestuario está dividido... y ni mucho menos" ? Sergi Roberto, con @m_marchante. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/iDEFChhBLv ? Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 19, 2024

Ronald Araújo levou o cartão vermelho após fazer falta em Barcola, que estava indo em direção ao gol. Naquele momento, o Barcelona ganhava do Paris Saint-Germain de 1 a 0 pelo jogo de volta da Champions League, no Estádio Olímpico Lluís Companys, e tinha vantagem no placar agregado (4 a 2). Porém, após a expulsão, o clube espanhol piorou drasticamente e tomou a virada na partida, que terminou 4 a 1 para os franceses.

Depois do jogo, Gundogan criticou o seu companheiro e apontou a expulsão como um fator-chave para a eliminação. Ronald Araújo chegou a responder o meio-campista turco e afirmou ter "códigos e valores".

Apesar disso, Sergi Roberto garantiu que o vestiário está em paz e segue preparação para a partida contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. O El Clásico será realizado neste domingo, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

"Tem sido falado, claro, principalmente por conta do ruído externo. Para esclarecer, não há problema entre ninguém. Somos uma família. O problema é que depois de uma eliminação há sempre ruído, e ainda mais neste clube. Gundogan não falou com más intenções. Li que o clube está dividido... Longe disso. Estamos prontos para domingo e estamos prontos para lutar por isso como se fosse uma final", finalizou.