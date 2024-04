Vai fazer oferta? Corinthians enfrenta volante que agrada comissão técnica

O Corinthians enfrentará nesta quarta-feira (16) um volante que está no radar do clube: Caique, do Juventude.

O que aconteceu

O Corinthians está de olho em Caique, mas ainda não fez proposta. O jogador de 28 anos agrada o técnico António Oliveira e também é alvo de outros clubes da Série A.

O Timão tem até sexta-feira para contratar reforços. Após esse prazo, só em julho. Em dificuldade financeira, o clube analisa se faz algum movimento agora ou se espera o segundo semestre.

Fato é que o Corinthians monitora Caique. O atleta tem contrato só até dezembro e poderia assinar um pré-acordo no fim de junho para sair de graça em 2025.

O Timão quer novidades para o meio, mas já esteve mais preocupado com o setor. A ascensão de Breno Bidon e a recuperação de Paulinho acalmaram a comissão técnica. Raniele, Maycon, Fausto Vera e Ryan são as demais opções.

O Corinthians não está parado no mercado, mas projeta investimentos maiores só no segundo semestre. A ordem agora é pagar dívidas de curto prazo e evitar novos problemas na Justiça.

A partida contra o Juventude de Caique ocorrerá hoje, às 20h, no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

