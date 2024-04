Flamengo x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo do Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 15h15 (de Brasília), no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Flamengo terá transmissão do SporTV.

Últimos jogos e situação na tabela

O Palmeiras tem 100% de aproveitamento na competição. A equipe comandada por Lucas Andrade venceu o Ceará, na estreia, por 3 a 2, e depois bateu o Corinthians, por 2 a 0. Com isso, o Alviverde é o segundo colocado, atrás do Santos, que está na frente pelo saldo de gols.

Já o Flamengo tem três pontos e ocupa a 10ª posição na tabela. O Rubro-Negro foi derrotado na primeira rodada, por 2 a 1, pelo Goiás. Enquanto em seu último compromisso, venceu o Cuiabá, por 3 a 1.

Arbitragem

O responsável pelo apito é o árbitro Lucas Coelho Santos (RJ), auxiliado pelos assistentes Gustavo Mota Correia (RJ) e Rafael Gomes Rosa (RJ).