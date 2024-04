Em jogo interrompido por chuva, Fluminense toma virada do Bahia e segue sem vencer no Brasileiro

Jogando na Arena Fonte Nova, o Fluminense foi derrotado pelo Bahia, na noite desta terça-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mandante saiu atrás no placar logo no início do jogo, mas conseguiu a virada e se recuperou da derrota para o Internacional na estreia na competição. Cano abriu o placar para o Flu. Caio Alexandre e Cauly fecharam o placar de 2 a 1 a favor dos baianos.

O Fluminense, que empatou com o Bragantino na estreia, segue sem vencer e soma apenas um ponto. Já o Bahia chega aos três e deve subir na tabela ao final da rodada.

A próxima rodada do Brasileirão será de clássicos estaduais para as duas equipes. O Fluminense vai encarar o Vasco da Gama no sábado, no Maracanã, às 16h (de Brasília), enquanto, no domingo, o Bahia terá o Ba-Vi pela frente na Série A, o que não acontecia desde 2018, às 16h.

O jogo

A forte chuva que caiu em Salvador no horário da partida prejudicou muito o espetáculo. O campo foi ficando cada vez mais alagado e impunha muitas dificuldades para ambas as equipes. O Fluminense começou pressionando a saída de bola e se aproveitou de uma falha da defesa para pular na frente no placar logo aos três minutos.

O lateral-direito Santiago Arias dominou a bola mas recebeu a pressão do Arias tricolor. O colombiano do Flu roubou a bola e tocou no meio para Germán Cano, já dentro da área. O artilheiro trabalhou rápido e bateu no canto de Marcos Felipe antes que a marcação pudesse bloquear.

Mesmo com as péssimas condições do gramado, o Bahia partiu pra cima em busca do empate e quase chegou lá aos 7. Falta cobrada na área e Cuesta acertou a cabeçada e obrigou Fábio a fazer grande defesa. A bola ficou viva na frente do gol e Manoel conseguiu mandar para longe.

A chuva não dava trégua e o árbitro decidiu interromper o jogo aos 16 minutos e 40 segundos da primeira etapa. O confronto permaneceu paralisado por mais de 45 minutos até que, após a chuva dar uma trégua, o árbitro decidiu recomeçar. As duas equipes voltaram ao gramado, fizeram o aquecimento e a bola voltou a rolar.

Com o gramado em melhores condições, o jogo ganhou em movimentação e foi equilibrado no restante do primeiro tempo. As duas equipes buscavam o gol marcando a saída de bola adversária e tentando sair em velocidade ao retomar a bola.

O Bahia se sobressai a partir dos 35 minutos e passa a criar as melhores oportunidades. Em jogada pela direita, Cauly faz ótima enfiada para a chega de Ademir, que bateu em cima de Fábio mas ganhou um escanteio. A bola foi levantada na área e a defesa conseguiu rebater. Caio Alexandre pegou o rebote na entrada da área pela esquerda, ajeitou e acertou um belo chute no ângulo oposto de Fábio, que nada pode fazer.

Com nenhuma das duas equipes querendo dar chance para o azar, o jogo ficou mais pegado na segunda etapa, com sequências de faltas e cartões para ambos os lados. O Bahia seguia mais próximo do gol e conseguiu a virada aos 16. Jean Lucas recebeu na esquerda próximo à área e tocou para Cauly, na meia lua. O camisa 8 entrou na área, driblou Manoel e, de frente para o gol, estufou a rede com um balaço de canhota.

O Flu tentou pressionar em busca do empate, mas se expôs muito aos contra-ataques. Fernando Diniz e Rogério Ceni fizeram várias substituições e o nível técnico do duelo caiu. O Tricolor abusou das bolas cruzadas na área mas não escapou da derrota.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 2 X 1 FLUMINENSE

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)



Data: 16/04/2024, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)



VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)



Público: 23.080



Cartões amarelos: Caio Alexandre, Thaciano, Everton Ribeiro, Everaldo (Bahia); Martinelli, John Kennedy, Alexsander, Ganso (Flu)



Gols:



BAHIA: Caio Alexandre, aos 35 min do 1º tempo; Cauly, aos 16 min do 2º tempo



FLUMINENSE: Cano, aos 3 min do 1º tempo

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Cauly (Cicinho) e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Ademir (Biel) e Thaciano (Everaldo)



Técnico: Rogério Ceni

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Kauã Elias), Manoel (Douglas Costa), Martinelli e Diogo Barbosa (Alexsander); André, Lima (John Kennedy), Ganso e Arias; Marquinhos e Cano (Isaac)



Técnico: Fernando Diniz