Base no São Paulo, multicampeão no Flamengo: por onde anda Rodrigo Caio?

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Cria das categorias de base do São Paulo e multicampeão no Flamengo, Rodrigo Caio se tornou um nome comum na história recente dos dois clubes que se enfrentam nesta quarta, 21h30, no Maracanã, pelo Brasileiro. Mas por onde anda o zagueiro?

Cadê o Rodrigo Caio?

Rodrigo Caio está sem clube desde a saída do Rubro-Negro. Ele se despediu da Gávea em dezembro do ano passado, ao fim do contrato.

Ele fez um curso na CBF Academy. A ideia foi estudar um pouco e entender processos extracampo, visando abrir possibilidades de carreiras que poderá seguir após pendurar as chuteiras.

O zagueiro está treinando de forma individual com uma equipe multidisciplinar. Ele faz trabalhos com acompanhamento de um preparador físico, nutricionista e fisioterapeuta.

Houve procura de clubes desde a saída do Flamengo, mas nada que agradasse. Rodrigo está tentando aproveitar ao máximo o tempo com a família. O retorno à carreira vai acontecer caso surja algo interessante.

Ele tem publicado parte da rotina nas redes sociais. Postagens mais recentes mostram um treino em um parque e também um momento de lazer com os filhos.

Rodrigo Caio em ação pelo São Paulo Imagem: GUILHERME RODRIGUES/ESTADÃO CONTEÚDO

Identificação com São Paulo e Fla

Rodrigo Caio foi criado nas categorias de base do São Paulo. Ele estreou no elenco profissional em 2011, com 17 anos.

Pelo Tricolor, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012. Ele deixou o clube em dezembro de 2018, após mais de uma década, para concretizar o acerto com o Flamengo.

O Rubro-Negro desembolsou 5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões à época). Os cariocas adquiriram 45% dos direitos, com um bônus de possibilidade de adquirir outros 30% por mais 2 milhões de euros (R$ 8,8 milhões na cotação daquele período) — o que foi concretizado posteriormente.

No Flamengo, Rodrigo Caio fez parte de uma geração que marcou história. Ele integrou o elenco campeão da Libertadores de 2019 e 2022, do Brasileiro de 2019 e 2020, da Copa do Brasil de 2022, da Recopa Sul-Americana 2020, da Supercopa do Brasil: 2020 e 2021 e do Carioca de 2019, 2020 e 2021.

O zagueiro também defendeu a seleção brasileira. Ele foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016, o primeiro título do país na competição.

Live dos clubes

A partir desta segunda-feira (15), sempre às cinco da tarde, o canal do UOL Esporte no YouTube terá lives 100% voltadas para você torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia um clube diferente!

Então, torcedor, fica esperto.

Programação da semana

- Segunda-feira - Live do Flamengo

- Terça-feira - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (18/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (19/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians

Canal do Flamengo

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.