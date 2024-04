"O vermelho é exagerado neste lance", diz Xavi sobre expulsão de Araújo pelas quartas da Champions

Após a eliminação por 4 a 1, de virada, para o Paris Saint-Germain em jogo válido pelas quartas da Liga dos Campeões, o treinador Xavi, do Barcelona, criticou o árbitro romeno István Kovács, discordando da expulsão do defensor Ronald Araújo, ocorrida aos 29 minutos do primeiro tempo, ainda quando o Barça estava na frente no placar.

"Estamos descontentes e irritados, pois acho que a jogada marca a eliminatória. Estávamos bem organizados. Para mim, o vermelho é exagerado neste lance. Não é bom ficar com dez, a partir daí é outro jogo", disse.

Xavi ainda revelou ter falado com István Kovács após o apito final.

"Eu disse para ele que foi muito mal, foi um desastre. Matou a eliminatória. Muda tudo. Não gosto de falar dos árbitros, mas temos que dizer, não podemos ficar calados", completou o treinador.

Xavi também comentou sobre a substituição do jovem atacante Lamine Yamal, que apesar ter feito uma boa partida, acabou saindo para a entrada de Iñigo Martínez após a expulsão de Araújo.

"Infelizmente escolhemos o Lamine. Por mais que falemos aqui, a expulsão marca tudo. Podíamos ter feito o 2 a 2 com Gundogan e o 2 a 0 com Lewandowski. Tivemos até algumas chances com Raphinha. Mas gostaria de jogar onze contra onze até o fim. Esta expulsão é desnecessária", finalizou.

Eliminado da Liga dos Campeões, o Barcelona retorna aos gramados pelo Campeonato Eapanhol. No próximo domingo, a equipe visita o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela 32ª rodada. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).