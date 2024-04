Danilo não é consultado sobre reforços, entra em rota de colisão com diretoria e pode deixar Corinthians

O técnico Danilo pode deixar o comando do Corinthians sub-20 nos próximos dias. O ex-meio-campista, que liderou o Timãozinho na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, entrou em rota de colisão com a diretoria de base do clube.

Para a temporada de 2024, o Corinthians contratou 11 jogadores para o sub-20 até o momento, sendo que a tendência é que mais atletas sejam contratados em breve.

O elenco sub-20 já conta com 53 jogadores, e o número não inclui jovens do sub-17 e nomes fixados no profissional, como Breno Bidon, Guilherme Biro e Wesley. Léo Mana e Kayke, que revezam entre base e time de cima, foram incluídos.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que as contratações da atual gestão não passaram pela aprovação de Danilo, que sequer tem sido consultado na maioria dos casos.

Não por acaso, dos 11 atletas novos, apenas o atacante Franco Delgado entrou em campo pelo sub-20.

Danilo está incomodado e ciente do cenário de pressão interna, mas não pretende ceder ou mudar de postura, e não cogita pedir demissão.

O fato de Danilo mostrar resistência em usar os novos jogadores, contratados sem a participação do técnico na avaliação, tem gerado incômodo nos bastidores. Novos tropeços da equipe em campo podem gerar a demissão do ídolo corintiano, como trouxe inicialmente a Itatiaia.

Procurado pela reportagem, Claudinei Alves, diretor das categorias de base do clube, negou o clima ruim, garantiu que a relação com Danilo é harmoniosa, reiterou que não interfere nas escalações do técnico, mas não deixou de citar a importância dos resultados positivos para a continuidade do trabalho.

Nesse início de temporada, o Corinthians perdeu para Fortaleza e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, mas venceu o Água Santa na estreia do Estadual.

Ao assumir a presidência do Corinthians, na virada do ano, Augusto Melo prometeu uma reformulação total na base, e nunca garantiu a permanência de Danilo após a disputa da Copinha. Porém, como o treinador ajudou o Timão a conquistar o título da Copa São Paulo, não houve outra saída além de mantê-lo no cargo.

Ídolo como jogador, Danilo começou sua carreira como treinador no Corinthians em 2021, no sub-23. Após uma primeira temporada de pouco brilho, assumiu o sub-20 no ano seguinte, após a Copinha. O treinador foi vice-campeão no Paulista e no Brasileiro daquele ano e, após um 2023 discreto, venceu a Copa São Paulo de 2024.

Veja a lista de reforços do Corinthians sub-20 para a temporada:

Kauã Marim (atacante) - 18 anos (06) - contrato até 5/3/2026



Fernando Luiz (atacante) - 19 anos (05) - contrato até 31/12/2025



Kaio Vasconcellos (atacante) - 19 anos (05) - contrato até 31/12/2025



Guilherme Pires (meia) - 18 anos (06) - contrato até 5/3/2026



Bryan Biano (lateral esquerdo/zagueiro) - 18 anos (05) - contrato até 30/6/2025



Caio Garcez (lateral esquerdo) - 19 anos (04) - contrato até 28/2/2025



João Tabone (lateral esquerdo) - 19 anos (05) - contrato até 31/1/2026



Enzo (zagueiro) - 17 anos (06) - contrato até 31/1/2026



Messias (volante) - 19 anos (04) - contrato até 31/1/2025



Franco Delgado (atacante) - 18 anos (05) - contrato até 5/3/2027



Guilherme Martins (lateral direito) - 19 anos (05) - contrato 25/3/2026

Veja elenco completo do sub-20:

Goleiros: Cadu, Carlos Bizzon, Cauã Vasconcellos, Felipe Longo, Kauê, Matheus Roger e Matheus Corrêa;

Laterais: Léo Mana, Guilherme Pellegrin, Guilherme Martins, Vitinho, Caio Garcez, João Tabone, Kaio Henrique e Vitor Meer;

Zagueiros: Alexandre, Andrey Bassani, Bryan Biano, Enzo Marçuli, Vinícius Cressi, Fernando Vera, Rafael Venâncio, Renato, Thierry e William;

Meias: André Luiz, Gabriel Yuske, Jhonatan, Guilherme Pires, Bahia, Kalil Soares, Lucas Thierry, Messias, Pedrinho, Thomas Agustin, João Victor, JV, Thomas Lisboa e Yago Gonçalves;

Atacantes: Caio Ruela, Cauan Salu, João Pedro Camargo, Fernando Luiz, Franco Delgado, Caipira, Kayke, Guilherme Henrique, Marccelo Luigi, Kaio Vasconcellos, Kauã Marim, Laércio, Léo Agostinho, Juninho e Beto.