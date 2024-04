Com presença de Dinei, Corinthians lança festival musical no Parque São Jorge

O Corinthians lançou na noite desta terça-feira, no salão nobre do Parque São Jorge, a terceira edição do festival musical "Canto por Ti Corinthians", que não acontecia desde 2014. O evento contou com presenças importantes, como as dos ex-jogadores Dinei e Ataliba.

O clube recebeu diversas famílias e sócios, que prestigiaram o festival. No salão nobre, a organização do Timão expôs troféus de algumas das principais conquistas do Corinthians, como o Campeonato Paulista de 1977, a Copa Libertadores de 2012, o Campeonato Brasileiro de 2017, entre outros.

O projeto "Canto por Ti Corinthians" foi idealizado há cerca de 10 anos, e é tratado como uma celebração da música brasileira em homenagem ao segundo clube mais popular do país.

Raul Corrêa, diretor cultural do clube e um dos idealizadores do projeto, e Sergio Moura, responsável pelo marketing, estiveram presentes no evento

"Na primeira vez que eu pensei sobre o festival, a ideia foi fazer um evento que guardasse nossa história, nossa cultura. Falei com o diretor cultural da época. Foi assim que nasceu o 'Canto por Ti'. O objetivo é levar nossa cultura, tradição, dentro da música. Quanto fui nomeado para esse cargo, falei para o presidente (Augusto Melo) da pauta. Agradeço muito ao apoio do presidente e da diretoria. É isso que queremos fazer, serão centenas de músicas. É Corinthians, é nossa história, e por isso viemos aqui. Nós temos o respeito dessa torcida. Quando resolvemos voltar com o festival, nós começamos a montar o time, o time foi chegando e hoje estamos aqui, com 90% das pessoas que participaram das primeiras edições. Vai ser um grande festival", comentou Raul Corrêa, diretor cultural do clube, na abertura do lançamento.

Além de Raul, a ideia do evento nasceu das cabeças de Juca Novaes e Flávio Ferrari Jr, em 2013. Flávio, que foi diretor cultural do Timão entre 2012 e 2015, faleceu em 2020 e foi homenageado antes do festival começar.

As inscrições para o "Canto por Ti Corinthians" começam no dia 1º de maio e irão até 31 de julho. O festival será realizado nos dias 3,4 e 5 de outubro, também no Parque São Jorge.

Os participantes vão concorrer a uma premiação em dinheiro, que totaliza R$ 27 mil. O vencedor receberá R$ 10 mil, o vice terá em mãos R$ 7 mil e o terceiro colocado vai embolsar R$ 5 mil. O melhor intérprete também vai receber R$ 5 mil.