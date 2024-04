Atleta que busca ouro paralímpico fala sobre adaptação no Mês da Conscientização da Amputação

O paratleta Raysson Ferreira, da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, está há poucos meses de um dos seus principais objetivos do ano: disputar as Paralimpíadas de Paris, que começam em agosto de 2024. Até chegar a essa oportunidade foram sete anos, desde que descobriu um câncer na perna esquerda e precisou retirar o membro. A amputação é uma realidade não só para Raysson.

"É importante as pessoas saberem melhor aquilo que elas passam, para que possam cuidar, se prevenir, ou até mesmo procurar profissional especialista para fazer uma amputação melhor, que garanta mais qualidade de vida, além de ter também orientação do que o mercado pode oferecer em questão de equipamentos, como próteses. Toda a população precisa ter consciência do autocuidado também para buscar a prevenção", comentou.

O atleta faz parte de um grupo de cerca de 280 mil brasileiros que passaram por procedimentos semelhantes entre janeiro de 2012 e maio de 2023. Neste mês de conscientização sobre a amputação, o paratleta disse que o conhecimento sobre as doenças e a necessidade de cirurgias é fundamental para esclarecer os pacientes.

O câncer que Raysson enfrentou, quando tinha somente 17 anos, é um osteossarcoma, uma doença agressiva que atinge os ossos principalmente nas crianças e adolescentes. Na época estudante do Ensino Médio, o paratleta desconfiou de algo errado com sua perna esquerda quando começou a sentir dores ininterruptas. "Eu procurei um médico e a suspeita era de uma contusão muscular. Em torno de seis meses permaneci fazendo exames, e depois suspeitaram de trombose. Mas somente por um raio-X os médicos conseguiram descobrir a doença. Cheguei a iniciar o tratamento com quimioterapia, mas foi necessário amputar a perna", pontuou.

Próteses e tratamento contínuo

Após a amputação, Raysson precisou usar muletas, mas conseguiu se adaptar e utilizar próteses. Atualmente, ele frequenta em Goiânia (GO) uma clínica da Ottobock, empresa alemã que fábrica equipamentos com tecnologia assistiva para pessoas com deficiência. No local, o paratleta busca atendimento especializado em diferentes áreas, como na parte técnica para ajustes na prótese, ou para algum acompanhamento fisioterápico.

"Vou pelo menos uma vez por mês, mas em alguns casos vejo necessidade de ir a cada duas semanas para olhar prótese ou fazer manutenção. É importante frequentar um tratamento contínuo e se sentir em casa, acolhido, ter mais qualidade de vida e um foco mais pessoal", contou Raysson.

Após a amputação do membro, a adaptação de um paciente ao uso de uma prótese tem, basicamente, três passos: primeiro a fase pré-protética, na qual é necessário preparar o membro residual (a parte do corpo que, após a cirurgia, estará ligada ao equipamento) para receber o componente; depois o paciente recebe um encaixe provisório, quando a pessoa é monitorada quanto ao conforto com a prótese, treinamento da marcha e suas atividades de vida diárias; e na sequência, após a adaptação e com o membro residual estabilizado, é confeccionado o encaixe definitivo.