Pistorius é voluntário em igreja e mora com tio após liberdade condicional

DO UOL, em São Paulo

O ex-atleta paralímpico Oscar Pistorius leva vida pacata e tem dificuldade para arrumar emprego após ter liberdade condicional concedida pela justiça da África do Sul.

O que aconteceu

Em três meses livre, Pistorius viva na mansão de seu tio Arnold. O local é uma casa luxuosa de três andares em Pretória. O ex-atleta recebeu liberdade em janeiro deste ano após cumprir nove anos de prisão pelo do assassinado de sua namorada, Reeva Steenkamp, em 2013.

Nesse período, novos problemas surgiram para Pistorius depois que seus antigos amigos não fizeram contato e ninguém o ajuda a encontrar trabalho. Essas informações são do jornal americano The New York Post.

Pistorius teria entrado em contato com membros do Comitê Paralímpico Internacional para ver a possibilidade de trabalharem juntos, mas foi rejeitado. "Ele é muito tóxico para trabalhar. Não há nada para ele aqui", disse uma fonte ao veículo.

Atualmente, o ex-atleta estaria trabalhando como voluntário na manutenção e zeladoria da NG Kerk Waterkloof, igreja que seu tio frequenta, ainda de acordo com a imprensa americana.

Pistorius está proibido de postar nas redes sociais, dar entrevistas ou divulgar um livro de memórias sobre sua vida durante sua liberdade condicional.