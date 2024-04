'Lista vergonhosa': Trajano detona justificativas de Carpini com lesionados

No Posse de Bola, o comentarista José Trajano criticou Thiago Carpini pela lista de lesionados que o treinador apresentou na coletiva após a vitória do São Paulo na Libertadores. Trajano destacou que o treinador se mostrou acuado em meio à pressão pela sua demissão no Tricolor.

'Carpini se mostra um sujeito acuado': "O São Paulo não jogou rigorosamente nada, o adversário do São Paulo talvez seja o pior time, o mais fraco, dessa Libertadores nessa temporada. E o que me incomodou foi aquela listinha, aquela cola. Naquela cola, ele citou 12 nomes como desfalques, tem jogador ali que nem sentou no banco em oportunidade nenhuma. É uma lista fajuta. E é bem verdade que ele não tinha o Lucas, o Rato, que funciona bem no esquema dele, o Rafinha já nem tanto, o Igor Vinícius joga mais vezes que o Rafinha e estava jogando até bem esse jogo. A maneira como ele colocou logo de cara a listinha já mostra um sujeito acuado. Por mais que ele tenha falado do Telê, do Dorival, da torcida e tals, eu não sinto ele à vontade".

'Essa lista é vergonhosa': "Eu sinto ele acuado, tentando reagir de algum jeito, porque há uma pressão muito grande e essa pressão não diminuiu, o São Paulo encontrou a vitória no fim, mas já havia um incômodo, uma reação contrária da torcida. Em vez de achar que foi uma coletiva em que ele se impôs, eu acho que é uma reação de um sujeito acuado, que ainda tenta se colocar à vontade num clube que tem um tamanho muito maior que o dele. Agora, é claro que é pouco tempo, não é hora de mandar o Carpini ir embora, tem que dar tempo ao tempo, mas fiquei incomodado logo de cara com essa lista, essa lista é vergonhosa".

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra