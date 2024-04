Comissão técnica quer que Neo Química Arena volte a ser fortaleza para Corinthians; entenda

A comissão técnica do Corinthians diagnosticou que, para o time competir na temporada atual, precisa que a Neo Química Arena volte a ser uma fortaleza. Apesar do retrospecto do clube em seu estádio ser muito positivo, os números recentes chamam atenção negativamente.

Na temporada atual, o Corinthians já perdeu três partidas em Itaquera, contra São Paulo (2 a 1), Grêmio Novorizontino (3 a 1) e Ponte Preta (1 a 0). Como o Timão venceu quatro vezes, o aproveitamento vai para 57,1%.

A reta final da temporada de 2023 do Corinthians como mandante já havia sido preocupante. A equipe perdeu os últimos dois compromissos em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro, contra Bahia (5 a 1) e Internacional (2 a 1).

Das derrotas citadas, a única com participação de António Oliveira e companhia foi para a Ponte Preta, em jogo que o Timão dominou amplamente, mas não foi eficiente para transformar volume ofensivo em gols. Em todos os outros duelos, a equipe foi comandada por Mano Menezes.

"Precisamos ser fortes especialmente dentro de casa, nesse ambiente, com a torcida, o estádio como um todo. É fundamental que a gente vença mais jogos em casa. Claro, vamos buscar a vitória em todas as partidas, mas esse ambiente, com a força da nossa torcida, vai ser fundamental para que a gente alcance nossos objetivos", comentou o auxiliar Bruno Lazaroni após a goleada da equipe sobre o Nacional-PAR, na última terça-feira.

O próximo compromisso do Corinthians em casa será contra o Atlético-MG, pela estreia do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no domingo, e deve contar com mais um grande público.

Veja os jogos do Corinthians como mandante na temporada até o momento:

21/1 - Corinthians 1 x 0 Guarani (Campeonato Paulista)



30/1/ - Corinthians 1 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista)



4/2 - Corinthians 1 x 3 Grêmio Novorizontino (Campeonato Paulista)



11/2 - Corinthians 2 x 0 Portuguesa (Campeonato Paulista)



25/2 - Corinthians 0 x 1 Ponte Preta (Campeonato Paulista)



2/3 - Corinthians 3 x 2 Santo André (Campeonato Paulista)



9/4 - Corinthians 4 x 0 Nacional-PAR (Copa Sul-Americana)